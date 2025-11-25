Regionali, Parente (Acli): "Auguri a Fico per importante vittoria" "C’è un dato che però non possiamo ignorare: ha vinto ancora una volta l’astensionismo"

"Felicitazioni al Presidente Roberto Fico e ai nuovi consiglieri eletti nel Sannio e in Campania. È stata una campagna elettorale travolgente e che apre una nuova fase per la Campania, dopo dieci anni di governo De Luca, con la vittoria importante del campo largo". Così il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente, che aggiunge: "C’è un dato che però non possiamo ignorare: ha vinto ancora una volta l’astensionismo".

"Un segnale chiaro della crescente sfiducia nella politica, che deve interrogarci tutti. Esprimo le più vive congratulazioni a tutti gli eletti - aggiunge Parente -. Al sindaco Clemente Mastella e al figlio Pellegrino, chapeau per il risultato. A Fernando Errico, aclista di lungo corso, e ai 50 consiglieri che hanno ricevuto la fiducia dei cittadini in tutta la Campania, con particolari e avvincenti sfide a Caserta, che vede Giovanni Zannini mister 30mila preferenze, a Napoli con Luca Trapanese, già nella Giunta del sindaco Manfredi, e ad Avellino con Maurizio Petracca. Un augurio speciale al nostro presidente della Regione Roberto Fico: ora è il momento di trasformare le promesse in realtà. Il futuro della Campania è nelle vostre mani" conclude Parente.