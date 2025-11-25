Mastella: primo partito abbiamo smentito tutti anche l'intelligenza artificiale La conferenza post voto. Mastella conquista due seggi in consiglio regionale

“Il mio naso non ha fallito, anche l'intelligenza artificiale diceva che non ce l'avremmo fatta e invece...”.

Clemente Mastella si gode la vittoria. Il figlio Pellegrino è uno dei due consiglieri regionali eletti nel Sannio con 13.841 preferenze, l'altro è Fernando Errico di Forza Italia che ne conquista 10.704 .

Noi di centro fa il boom di consensi ottenendo ben 2 seggi in consiglio regionale, l'altro è di Giuseppe Barra nella circoscrizione di Napoli.

All'Hotel Traiano poche ore dopo il successo ottenuto con 71260 elettori in regione Campania (il 27% di consensi a Benevento) l'ex ministro riunisce la squadra.

La famiglia Mastella è un brand... sono irraggiungibile

“Nessuno scommetteva sulla nostra riuscita, ci hanno abbandonato l'ex consigliere regionale, l'ex presidente Asi ma noi siamo diventanti più forti. Abbiamo superato attacchi terribili, profezie negative e mi sono bardato contro le 'sirene' del centrodestra poi siamo diventati nel Sannio primo partito superando tutti. E ogni voto a noi è nostro, non di un simbolo. Siamo stati determinanti per la vittoria del centrosinistra. La famiglia Mastella è un brand e voglio dire a chi ha contrabbandato i loro sogni con la realtà che sono irraggiungibile”.

Il Pd? Deve prendere atto che non ha i numeri

Poi la sferzata al Pd locale che non ha eletto il proprio rappresentante in consiglio regionale. “Deve prendersi atto che il partito democratico non ha i numeri. Seppure nella stessa coalizione sono stati scorretti sul piano locale. E' necessario un cambio di passo: serve una storia unita che parta da questa alleanza regionale”.

Poi incalza “Ora è necessario promuovere chi si sporca le mani, basta tecnici, va riconosciuta la politica e le scelte di natura politica” in riferimento alla possibilità di un assessorato per il figlio Pellegrino.

"La mia famiglia siete tutti voi"

Si congratula con gli avversari “Mortaruolo ha fatto una bella battaglia e sono felice per Sangiuliano” e poi un annuncio 'cittadino' “ Domani pomeriggio finalmente presenteremo il progetto del depuratore per Benevento con il commissario di governo”.

Poi dettaglia: “dobbiamo andare avanti per la facoltà di medicina, per il lavoro sulle infrastrutture, per la linea ferroviaria Valle Caudina e la Telesina”. Infine ringrazia “la mia famiglia è stata fondamentale ma – chiude - la mia famiglia siete tutti voi”.

Il neo consigliere Pellegrino: "Sarò la voce del territorio"

All'incontro presenti i senatori Ciro Falanga e Antonio Milo, il segretario regionale Pasquale Giuditta, il presidente della Provincia Nino Lombardi e la candidata Giovanna Razzano.

Conclusioni affidate al neo consigliere regionale Pellegrino Mastella: “Ho avviato questa campagna elettorale con un po' di diffidenza poi pian piano ho cominciato a sentire il supporto di amministratori e cittadini. Dobbiamo lavorare per riavvicinare le persone alla politica partendo dall'ascolto, poi sarò la loro voce e sarò presente sul territorio”.

Non manca di fare i complimenti all'altro rappresentante sannita Fernando Errico “Su sponde diverse – dice – ma sono certo che lavoreremo per il nostro territorio”.