Clemente: "Prima candidata nel Sannio per numero di preferenze. Grazie a tutti" Così la candidata di Fratelli d'Italia nel Sannio

“Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno partecipato al voto e tutte le persone che hanno scelto di sostenermi”. Così Annalisa Clemente candidata alle regionali con Fratelli d'Italia commenta il risultato conseguito nel Sannio.

“Il risultato raggiunto, che con 5274 preferenze mi premia come la candidata più votata dell’intero Sannio – rappresenta per me, per noi, un riconoscimento straordinario e un segnale importante per la partecipazione e per la rappresentanza femminile del nostro territorio. L'onore di questo risultato mi dà la responsabilità di portare avanti, con rinnovato slancio e rinnovata convinzione, il mio impegno politico”.

“Rivolgo le mie congratulazioni ai neoconsiglieri. A loro – prosegue Clemente - va un sincero augurio di buon lavoro, con l'auspicio che operino con presenza costante, attenzione e ascolto nei confronti delle comunità locali. Nel fare ciò, troveranno in me una persona sempre pronta a dare il proprio contributo, al di là delle logiche di appartenenza, per ridare al nostro amato Sannio la dignità politica e istituzionale che merita".

"Grazie ai volontari, ai simpatizzanti, agli amici, ai dirigenti locali e provinciali di FDI, al senatore Domenico Matera e al coord. Carmine Agostinelli, all’amico di avventura Mario Ferraro e, in generale, a quanti hanno profuso impegno per confermare il trend di crescita costante che Fratelli d’Italia registra nel Sannio, elezione dopo elezione. Un ringraziamento speciale lo rivolgo ai miei concittadini di Montesarchio, perché qui da noi il risultato è stato davvero importante. I miei voti di preferenza sono 1.143. Quest'ultimo dato mi onora e responsabilizza oltre ogni misura e rappresenta un segnale politico chiaro che i cittadini di Montesarchio hanno inteso dare verso di me. Grazie ancora a tutti”.