Regionali. Ferraro (FdI): "analisi del voto restituisce un risultato importante" "Con 8.162 preferenze tra i candidati di Fratelli d'Italia con la percentuale di consenso più alta"

"Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli d'Italia in Campania con la percentuale di consenso più alta. Ogni voto rappresenta per me un patrimonio umano prezioso e un segno di fiducia che porterò sempre con me". Lo dichiara Mario Ferraro, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Campania.

“Si tratta di un risultato importante – prosegue Ferraro – che premia il lavoro di una squadra eccezionale. Un ringraziamento particolare va al senatore Domenico Matera, per la vicinanza costante e il supporto mai venuto meno, a Carmine Agostinelli e ad Annalisa Clemente, che si attesta la più votata tra le donne della circoscrizione sannita. Grazie all'intera comunità di Fratelli d'Italia e a tutti i circoli per l’impegno e la passione dimostrati".

Altri dati significativi, tra le cinque province campane è il Sannio la provincia in cui FdI ottiene la percentuale di voto più alta. Anche a Benevento città il partito della Meloni è primo nel centrodestra ed è la città di Benevento il comune capoluogo in Campania in cui FdI ottiene la percentuale di voto più alta. Sempre a Benevento città è Mario Ferraro il candidato tra quelli di centrodestra che ha ottenuto più preferenze.

"In un quadro sconfortante che vede regnare il disinteresse dei cittadini nei confronti delle istituzioni regionali e di conseguenza vincere l'indice di astensionismo, Fratelli d’Italia cresce rispetto alla precedente tornata elettorale e si consolida il consenso attorno al centrodestra. È un segnale chiaro della fiducia che i cittadini ripongono in noi e che ci spinge ad affrontare le prossime sfide con ancora maggiore determinazione. Il mio impegno - conclude - è continuare a lavorare con la stessa energia, la stessa passione e la stessa volontà di costruire un futuro migliore per la nostra comunità e per il partito".