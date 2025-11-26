Regionali. Ferraro (FdI): "analisi del voto restituisce un risultato importante"

"Con 8.162 preferenze tra i candidati di Fratelli d'Italia con la percentuale di consenso più alta"

regionali ferraro fdi analisi del voto restituisce un risultato importante
Benevento.  

"Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli d'Italia in Campania con la percentuale di consenso più alta. Ogni voto rappresenta per me un patrimonio umano prezioso e un segno di fiducia che porterò sempre con me". Lo dichiara Mario Ferraro, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Campania.

“Si tratta di un risultato importante – prosegue Ferraro – che premia il lavoro di una squadra eccezionale. Un ringraziamento particolare va al senatore Domenico Matera, per la vicinanza costante e il supporto mai venuto meno, a Carmine Agostinelli e ad Annalisa Clemente, che si attesta la più votata tra le donne della circoscrizione sannita. Grazie all'intera comunità di Fratelli d'Italia e a tutti i circoli per l’impegno e la passione dimostrati".

Altri dati significativi, tra le cinque province campane è il Sannio la provincia in cui FdI ottiene la percentuale di voto più alta. Anche a Benevento città il partito della Meloni è primo nel centrodestra ed è la città di Benevento il comune capoluogo in Campania in cui FdI ottiene la percentuale di voto più alta. Sempre a Benevento città è Mario Ferraro il candidato tra quelli di centrodestra che ha ottenuto più preferenze.

"In un quadro sconfortante che vede regnare il disinteresse dei cittadini nei confronti delle istituzioni regionali e di conseguenza vincere l'indice di astensionismo, Fratelli d’Italia cresce rispetto alla precedente tornata elettorale e si consolida il consenso attorno al centrodestra. È un segnale chiaro della fiducia che i cittadini ripongono in noi e che ci spinge ad affrontare le prossime sfide con ancora maggiore determinazione. Il mio impegno - conclude - è continuare a lavorare con la stessa energia, la stessa passione e la stessa volontà di costruire un futuro migliore per la nostra comunità e per il partito".

Ultime Notizie