Sorrentino (NdC): "Regionali una Caporetto per il Pd" "Vertici si dimettano, succederebbe in qualsiasi partito o azienda"

"Dalle prime dichiarazioni rilasciate dai vertici del Pd sannita, si apprende della miope prosecuzione di una linea politica che si è rivelata fallimentare. Dopo lo straordinario successo di Noi di Centro è incredibile che l'ex deputato Del Basso De Caro parli in maniera sprezzante di Noi di Centro e di Clemente Mastella che invece consolida il suo posto nella storia politica nazionale con l'ennesimo capolavoro strategico e politico: elegge due consiglieri regionali ed è il primo partito in provincia e in città. Non abbiamo noi nulla a che spartire con questi personaggi. Per il Pd sannita è stata una Caporetto: zero consiglieri regionali, unica provincia in cui non eleggono, dati che continuano a peggiorare e sconfitte che si susseguono: dopo le amministrative due volte e le Provinciali, ora la caduta alle Regionali. Perseverare in errori così incredibili, come dice il detto, è diabolico", così la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino. "Dopo questa disfatta, con il segretario provinciale e il presidente del partito candidati e non eletti, come forza trainante del campo largo in questa provincia, consideriamo inevitabili e un atto di decoro politico le dimissioni. In qualsiasi partito politico, così come in ogni azienda con questi risultati, chi è alla guida lascia ad altri il timone e va via", conclude Sorrentino.