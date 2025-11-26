Matera (FdI): Grazie Cirielli, punto fermo per nostra comunità politica Il messaggio del senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera

“Voglio ringraziare profondamente il Vice Ministro Edmondo Cirielli per la generosità, la determinazione e l’autorevolezza con cui ha affrontato questa candidatura”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.

“In un contesto - prosegue - segnato da un astensionismo altissimo e con un esito già prevedibili in tutte le Regioni al voto, lo spessore della persona è emerso con ancora maggiore chiarezza. Edmondo era ed è stato l’unico capace di accendere entusiasmo nella base del centrodestra, era ed è stato l’unico in grado di garantire stabilità alla coalizione, evitando il rischio di un nuovo tracollo. Prima ancora di essere un amico, Edmondo rappresenta un punto fermo per il nostro territorio e la nostra comunità politica. La sua credibilità nasce da un lavoro serio, costante, riconosciuto anche oltre i confini nazionali. In questa campagna elettorale ha confermato ciò che lo distingue: presenza reale sui territori, ascolto autentico e una visione concreta per il futuro della Campania. La sua serietà - sottolinea ancora Matera - sarebbe stata un valore prezioso alla guida della Regione, ma resta oggi una risorsa fondamentale per il percorso che abbiamo davanti a noi. La forza di questa comunità politica - conclude - dimostra che la Campania possiede energie, competenze e una guida forte e chiara, rappresentata dalla concretezza della leadership di Giorgia Meloni, di Edmondo Cirielli e di Fratelli d'Italia”.

