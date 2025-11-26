Matera (FdI): "Grazie Sannio per straordinario risultato" Con l’auspicio che l’attenzione promessa alle aree interne diventi finalmente realtà

“Desidero ringraziare di cuore gli amici sanniti per la fiducia e la forza che hanno dato alla proposta politica di Fratelli d’Italia”. Così il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, commenta in una nota l’esito delle elezioni regionali.

“Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Roberto Fico e a tutti gli eletti - prosegue Matera - con l’auspicio che l’attenzione promessa alle aree interne diventi finalmente realtà e non resti un annuncio destinato a svanire.

Nel Sannio, abbiamo costruito una squadra nuova, radicata e credibile. Mario Ferraro, con oltre 8.000 voti, ha sfiorato l’elezione e Annalisa Clemente, con oltre 5.000 preferenze, è invece la donna più votata dell’intero Sannio. Li ringrazio per aver dimostrato sul campo il loro valore con umiltà e impegno.



Un grazie anche agli oltre cento amministratori, sindaci, assessori e consiglieri che hanno scelto Fratelli d’Italia. Grazie a chi ha combattuto con noi, senza riserve, dando anima e cuore.

La consultazione è stata segnata da confusione ed errori registrati in numerosi Comuni, con alcune centinaia di voti con preferenza espressa a Ferraro o Clemente ma con voto non assegnato a Fratelli d’Italia. Nonostante tutto, abbiamo lottato fino all’alba, chiudendo con un testa a testa serrato ma amichevole che ci vede distanti solo poche centinaia di voti dalla prima lista del Sannio.



Sapevamo che la sfida sarebbe stata difficile - aggiunge - ma il risultato ottenuto è soddisfacente, sia politicamente che numericamente. La lista di Fratelli d’Italia nel Sannio è nuovamente, come nel 2020, la lista con la percentuale più alta fra tutte le liste del nostro partito in Campania.

Si chiude una battaglia elettorale - conclude - ma non si chiude la nostra azione quotidiana sul territorio. Ripartiamo subito, più determinati di prima, forti dei 16.798 voti ottenuti un patrimonio politico che è il nostro vero punto di partenza per restare protagonisti e guidare la coalizione verso la rinascita del nostro Sannio”.