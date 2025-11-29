Fratelli d’Italia Sannio: Iannotta e Principe entrano nella segreteria politica In un’ottica di riconoscimento del lavoro svolto sui territori e dei risultati alle regionali

Il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, ha ufficializzato oggi la nomina di due nuovi membri all’interno della Segreteria politica provinciale, coordinata da Carmine Agostinelli: si tratta di Michele Iannotta, consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti, e di Saverio Principe, storico esponente politico di Apice.



“La decisione arriva - spiega Matera - in un’ottica di riconoscimento del lavoro svolto sui territori e dei risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali. Sia a Sant’Agata de’ Goti che ad Apice Fratelli d’Italia ha registrato un importante risultato e con queste nomine vogliamo valorizzare quel lavoro e dare rappresentanza, all’interno della Segreteria politica, a tutte le energie che hanno contribuito alla crescita del partito”.



Iannotta e Principe entrano infatti in Segreteria anche in rappresentanza dei gruppi e delle persone che hanno sostenuto la lista di Fratelli d’Italia durante la recente competizione elettorale, contribuendo al risultato ottenuto nel Sannio.



“Ringrazio il senatore Matera per la fiducia - dichiara Michele Iannotta - e considero questa nomina un impegno a lavorare ancora di più per il territorio. Sant’Agata de’ Goti ha dimostrato grande attenzione verso il nostro progetto politico, e sarò al servizio del partito e della comunità con serietà e responsabilità”.



“Per me è un onore entrare nella Segreteria politica provinciale - afferma Saverio Principe- perché è un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e all’impegno di tanti amici di Apice che hanno creduto in Fratelli d’Italia. Continueremo a dare il massimo per radicare ancora di più il partito sul territorio”.