Patto dei sindaci per il clima e l'energia: ok dal consiglio comunale Nella seduta di oggi l'ok al documento

La lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione delle emissioni inquinanti ma anche l'utilizzo di energia sicura e sostenibile. E' in estrema sintesi il progetto che il Comune di Benevento ha deciso di sposare attraverso l'ok unanime, in consiglio comunale, al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia.

L'impegno per un documento strategico, illustrato dal'assessore Cappa su delega dell'assessore all'ambiente Rosa, a cui hanno dichiarato il proprio convinto sostegno, per l'opposizione, il consigliere Angelo Moretti e la consigliera Rosa De Stasio.

Con il “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia" il Comune si impegna a redigere ed approvare il piano per il clima entro due anni.

Un cambiamento importante per la città "che - ha spiegato il sindaco Mastella - aumenterà ulteriormente le condizioni di vivibilità a Benevento".

Unanimità anche per una modifica al Regolamento Centri sociale per anziani. Inoltre il Consiglio comunale ha approvato con 18 voti favorevoli e 5 contrari una variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs numero 267/2000. Con 19 voti favorevoli e 9 contrari ratificati alcuni debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze delle autorità giudiziarie.