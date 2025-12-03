Iniziati lavori facciata Ipm Airola, Matera "Profonda soddisfazione" "L'avvio di questo intervento consentirà in tempi relativamente brevi di rimuovere le transenne"

"Accogliamo con profonda soddisfazione l'avvio dei lavori di rifacimento della facciata presso l'Istituto penale minorile di Airola. È una questione che da mesi seguivo con attenzione. Finalmente possiamo dare una importante quanto meritata risposta alla Comunità di Airola".

Sono le parole che vengono dal Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera relativamente allo start del cantiere avutosi il 1 Dicembre. L'azione, il cui valore ammonta a circa 490mila euro, restituirà presentabilità e decoro alla facciata del palazzo che ospita il carcere minorile. Ma non solo "L'avvio di questo intervento altresì consentirà in tempi relativamente brevi di rimuovere le transenne che ormai da troppi anni invadono il corso Montella, strada principale di Airola e anticamera della prestigiosa chiesa del Vanvitelli. In questo modo si restituirà presentabilità a quella che è una zona assolutamente nevralgica del territorio e tra le più caratterizzanti in area caudina. Desidero ringraziare la dottoressa Lorenza Dell’Aera, Provveditore alle Opere Pubbliche della Campania, il Rup ingegnere Rosaria Grippa ed il Sottosegretario alle Infrastrutture, Senatore Antonio Iannone, per il suo costante interessamento ed il prezioso lavoro di interfaccia che ha profuso. Ovviamente seguiremo lo sviluppo regolare di tutte le fasi delle attività assicurandoci che non ci siano ritardi e che quanto presto si possa far sì che il cuore urbano di Airola, entro la prossima estate, possa essere risanato da una situazione che ha generato troppi effetti collaterali"

