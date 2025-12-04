Assessori regionali esterni. Mastella: "Annulla le scelte degli elettori" Il sindaco di Benevento e leader di Ndc: "Dico una cosa: possono scegliere tutti, tranne mio figlio"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo la nota di ieri, è tornato sulle polemiche relative alla costituzione della nuova giunta regionale, in seguito all'elezione di Roberto Fico che avrebbe intenzione di individuare assessori esterni. Il leader di Noi di Centro ha sottolineato: “Mi sembra una cosa strana parlare di mio figlio. Anche senza di lui il problema rimane. Io eleggo i candidati e i deputati, dopodiché i deputati non fanno i ministri e i consiglieri non fanno gli assessori. Mi spiegate perché la gente deve votare? Questo annulla e mortifica il tratto di natura elettorale. A questo punto dico una cosa: possono scegliere anche tutti gli eletti, eliminando mio figlio”.