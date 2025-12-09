Mastella: auguri a Fico: lealtà nei suoi confronti non è in discussione "Qualche divergenza sulla composizione della giunta non cambia nulla"

"In bocca al lupo al presidente della Regione Campania Roberto Fico: avrà un compito complesso, auspichiamo che possa svolgerlo al meglio nell'interesse prioritario dei cittadini campani. Da parte nostra avrà lealtà e supporto. Abbiamo fatto una scelta e siamo nella maggioranza che lo sostiene in maniera salda e convinta. Qualche divergenza di opinione sulla composizione della Giunta non inficia la lealtà politica nei suoi confronti. Altri non sono stati così sinceri con noi. Ma siamo con Fico e - come quella massima latina recita - qui resteremo benissimo. Al nuovo presidente formulo gli auguri di buon lavoro", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella nel giorno dell'insegnamento del neo presidente campano.