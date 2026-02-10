Disagi mensa: i consiglieri PD chiedono verifiche L'accaduto alla mensa scolastica della SantAngelo a Sasso



"Chiediamo immediatamente chiarezza su quanto accaduto ieri alla mensa scolastica della Sant’Angelo a Sasso. I genitori hanno denunciato disagi e problematiche gravi, come ritardi nel servizio, pasti non sufficienti e una gestione non idonea. È inaccettabile che i bambini debbano attendere tanto tempo rispetto all'orario prefissato per mangiare a scuola o che si registrino problematiche gravi come quelle segnalate dai genitori.

Per questo abbiamo richiesto la convocazione urgente della commissione consiliare Istruzione con l’audizione del delegato Marcello Palladino e del dirigente al ramo. È necessario verificare quanto denunciato dai genitori e intervenire con la massima urgenza per garantire un servizio sicuro ed efficiente alla comunità scolastica".

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico Francesco Farese, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, e Raffaele De Longis.



