Prevenzione oncologica: Asl Benevento potenzia screening Prevenzione del tumore della cervice uterina controlli anche con HPV DNA test

Nel quadro delle linee guida di indirizzo per gli screening oncologici ed in particolare per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina l’ASL Benevento consolida e potenzia i percorsi di screening già attivi.

In particolare, accanto al Pap test — rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni ed eseguibile con cadenza triennale — è disponibile anche il test HPV DNA, per le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, da ripetere ogni 5 anni, come previsto dalle linee guida nazionali.

L’adesione al programma di screening è gratuita, non richiede alcuna prescrizione medica e può essere effettuata rivolgendosi ai consultori familiari presenti sul territorio oppure inviando una e-mail con le proprie generalità all’indirizzo screening.oncologici@aslbenevento.it.

L’iniziativa rientra in una strategia complessiva di potenziamento dei tre programmi di screening oncologico – mammella, colon retto e cervice uterina – che, dall’insediamento del nuovo management aziendale, hanno registrato un incremento significativo dell’adesione da parte degli utenti.

«Stiamo dando un impulso concreto a tutti gli screening oncologici – dichiara la Direttrice Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa – perché rappresentano uno strumento essenziale di tutela della salute. L’organizzazione di percorsi strutturati e coordinati consente di migliorare l’accesso e l’efficacia degli interventi. In questa direzione – prosegue la Direttrice Generale – si inserisce anche Marzo Donna, la campagna di promozione della salute che stiamo organizzando e che sarà dedicata in modo particolare alla prevenzione e agli screening, con la possibilità di effettuare prestazioni ed esami rivolti, in particolare, alla popolazione femminile».

