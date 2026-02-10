Comunità Montana del Taburno, NdC: "Presidente diserta incontro in Regione" "Le poltrone contano più del governo dell'Ente"

"E' ormai palese che l'attuale governo, pro tempore, dell'Ente montano del Taburno sia interessato più alle poltrone che al futuro dell'ente e a quello dei dipendenti. E' assai grave che né il presidente, né nessun suo delegato abbiano preso parte ad un incontro istituzionale, convocato in Regione presso la Direzione Politiche agricole con tutte le Comunità campane. Era un'occasione importante per tutelare le ragioni soprattutto dei lavoratori e discutere della programmazione finanziaria. Alla vigilia peraltro della discussione al Tar del ricorso avverso la mozione di sfiducia costruttiva sostenuta anche da NdC, mostra l'inadeguatezza di chi è al timone oggi dell'Ente montano. Abbiamo fiducia che questa stagione sia agli sgoccioli", lo scrivono in una nota i rappresentanti NdC alla Comunità Montana del Taburno.