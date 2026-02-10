Serie C / Diretta Trapani-Benevento 0-0, LIVE La testuale del match tra siciliani e giallorossi, valida per la 26a giornata

In Sicilia si gioca il match tra Trapani e Benevento. I giallorossi sono reduci dalla vittoria conquistata contro il Picerno in pieno recupero, la quarta consecutiva, e puntano a proseguire la propria marcia sull'insidioso campo della squadra guidata da Aronica. I siciliani sono più freschi, considerato il rinvio del match con il Catania che sarà recuperato il prossimo 18 febbraio. Gli etnei, in corsa con il Benevento per la promozione diretta, alle 20:30 affronteranno il Cerignola tra le mura amiche.

13' - Ci prova Lamesta dalla distanza Galeotti para in due tempi

10' - Nei primi dieci minuti il Benevento è stato stabilmente nella metà campo del Trapani, ma non sono arrivate conclusioni

2' - Cross di Pierozzi, ci arriva Tumminello in anticipo su un difensore: palla fuori

1' - Comincia Trapani-Benevento!

Trapani-Benevento 0-0, il tabellino

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli; Celeghin, Marcolini; Matos, Knezovic, Benedetti; Stauciuc. A disp.: Ujkai, Salamone, Perri, Nina, Vimercati, Ortisi, Napolitano, Battimelli, La Sorsa, Aronica, Cozzoli, Forte, Quiroz, Winkellmann. All.: Spataro (Aronica squalificato)

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Talia, Maita; Lamesta, Manconi, Carfora; Tumminello. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Salvemini, Celia, Borghini, Saio, Romano, Mignani, Kouan, Della Morte. All.: Floro Flores

Arbitro: Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Marchese di Pavia e Bettani di Treviglio. Quarto ufficiale: Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Citarda di Palermo