Maltratta, tormenta ex moglie (Mi devi sbloccare auto e fondi): 3 anni e 6 mesi Benevento. La condanna per un 59enne fortorino

Era accusato di maltrattamenti aggravati, il Tribunale ha ravvisato anche l'esistenza dello stalking e lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi, al risarcimento dei danni, da liquidarsi inseparata sede, ed al pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo di un 59enne, difeso dall'avvocato Andrea Ricciardi, che vive in un centro fortorino.

Già con una precedente condanna a carico di 1 anno e 6 mesi per mancato versamento degli alimenti e appropriazione indebita, all'uomo erano contestate le condotte che avrebbe mantenuto, presenti i figli minori, nei confronti dell'ex moglie, per le quali il pm Carmine Pignatiello aveva chiesto 3 anni.

La vicenda

I fatti, al centro di una indagine dei carabinieri avviata dopo la denuncia della donna, assistita dall'avvocato Fabio Russo, risalgono al periodo tra novembre 2018 e giugno 2020. Quando lui, dopo la separazione, avrebbe molestato la donna, seguendola, osservandola insistentemente, accelerando con la sua auto per spaventarla, cercando di ostacolare la sua ricerca di un lavoro.

Un repertorio fatto anche di espressioni minacciose che le avrebbe rivolto attraverso i figli. “Tua madre non deve più andare a lavorare in nero in paese, mi deve sbloccare i mezzi agricoli, la macchina e i fondi Agea che ha bloccato, altrimenti uno va in galera e l'altro al cimitero”, avrebbe detto in una occasione. Mentre in un'altra avrebbe 'invitato' l'ex coniuge a non fargli più avere carte con richieste di mantenimento, altrimenti l'avrebbe investitacon l'auto se l'avesse incrociata in strada.