200 grammi di coca dal finestrino, la fuga, l'arresto e ora la condanna Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per un 32enne ed un 24enne

Tre anni e 2 mesi, contro i 4 anni proposti dal pm Flavia Felaco. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Salvatore Perrotta, concesse le attenuanti generiche, a Piergiorgio Pedicini (avvocato Andrea De Longis), 32 anni, per il quale è stata anche esclusa la recidiva, e Nazzareno Altieri (avvocato Luca Cavuoto), 24 anni, di Benevento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalivano al gennaio 2025, quando entrambi erano stati arrestati dalla Squadra mobile. Epilogo di un inseguimento iniziato lungo la tangenziale, dove – secondo la ricostruzione degli inquirenti - l'auto guidata da Pedicini, e nella quale viaggiava Altieri, non si era fermata all'alt.

Il conducente aveva accelerato e provato ad allontanarsi in direzione della galleria che sbuca verso il rione Libertà. Tallonato dagli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, prima di imboccare il tunnel aveva però improvvisamente svoltato a destra, lungo la rampa di accesso a Benevento, rischiando di investire una macchina.

La corsa, durante la quale era stato gettato dal finestrino un involucro con 200 grammi di cocaina, subito recuperato, era terminata in via Avellino, dove il veicolo era stato bloccato. Pedicini e Altieri erano finiti in carcere, poi avevano ottenuto i domiciliari, ai quali sono ancora sottoposti.

(foto di repertorio)