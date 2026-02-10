Trasporto pubblico a Benevento: presto il passaggio ad Air Ambrosone: subentro anticipato della società, già aggiudicataria del servizio

Arriva la schiarita per il trasporto pubblico locale a Benevento. Air Campania, aggiudicataria della gara regionale, subentrerà anticipatamente a Trotta bus.

E' quanto conferma l'assessore ai Trasporti del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, chiarendo l'esito dell'incontro in programma ieri a Palazzo Santa Lucia con il sindaco Clemente Mastella, il vice presidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo, l'Amministratore di Air e tutti i rappresentanti coinvolti.

Un momento per definire il “passaggio in emergenza ad Air” dalla società Trotta che sta dando continuità al servizio dopo ordinanza del Comune. Una situazione difficile per il trasporto e per gli stessi dipendenti che ora, con l'intervento dei rappresentanti istituzionali, si proverà a migliorare.

“Grazie all'articolo 1370 del codice civile – dettaglia Ambrosone – si potrà garantire il subentro di Air, che si sta già confrontando con Acamir (l'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti) per definire la sottoscrizione del contratto”.

Prossimo passo – spiega ancora l'esponente della giunta Mastella - “l'incontro AIR-Trotta per poter acquisire tutti gli elementi tecnici e il piano finanziario. Quindi un incontro con i sindacati, in regione, per poi definire il passaggio di cantiere”.

Proprio i rappresentanti sindacali solo la scorsa settimana avevano auspicato questo passaggio per far fronte ad una situazione difficile anche per i dipendenti coinvolti. E riguardo ai tempi Ambrosone conclude “Speriamo che si possa chiudere entro i tempi previsti per l'ordinanza alla società Trotta: cioè il 31 marzo”.