"Ha abusato di una ragazza": assolto dalla violenza, condannato per lesioni Benevento. La sentenza per un 42enne

Assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannato a 6 mesi ed una multa di 350 euro, pena sospesa, per lesioni e detenzione illegale di un fucile. E' la sentenza del Tribunale per un 42enne di Benevento che, difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, era stato chiamato in causa per una storia che risale al 15 ed al 16 agosto del 2019, della quale aveva fatto le spese una 33enne.

Lui ha sempre sostenuto che la considerava la sua ragazza, e che per questo l'aveva ospitata, mentre lei, parte civile con l'avvocato Romina Amicolo, ha negato l'esistenza di qualsia relazione sentimentale, affermando di aver accettato di trasferirsi in quella casa perchè le era stato promesso un lavoro come badante.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'avrebbe presa di peso e gettata sul letto; poi le avrebbe sfilato con la forza i pantaloni ed avrebbe abusato della ragazza, facendo altrettanto anche il giorno successivo. Tre giorni dopo la donna aveva fatto ricorso alle cure dei medici, che l'avevano giudicata guaribile in sette giorni per le lesioni subite. Punto di partenza di una indagine costellata anche dal sequestro, con relativa contestazione, di una doppietta che lu deteneva in casa senza averla denunciata.