L'ira di Mastella dopo le frasi di Prodi: "Da lui attacco menzognero" La nota del sindaco di Benevento sulle dichiarazioni dell'ex premier a La 7

"Romano Prodi è stato menzognero quando ieri da Lilli Gruber a La 7 ha alluso in maniera maldestra e smemorata al fatto che io avrei avuto vantaggi politici preordinati dalla caduta del suo Governo. Fu il tempo di una inchiesta che che ha coinvolto drammaticamente me e la mia famiglia. Da Prodi ieri è arrivata una incredibile caduta di stile, un atto di insensibilità personale e soprattutto una sesquipedale bugia politica", lo dice il sindaco Clemente Mastella in riferimento ad alcune dichiarazioni di Prodi a Otto e mezzo sulla caduta del suo Governo il 24 gennaio 2008. "Vergognosamente e con una pavidità politica per cui oggi, a nome di molti, Prodi dovrebbe solo chiedermi scusa, fui lasciato solo mentre una inchiesta, poi rivelatasi infondata e dal quale io e i miei familiari siamo usciti totalmente indenni, travolgeva la mia carriera politica e i miei affetti. Da economista, pensavo Prodi conoscesse o ricordasse meglio almeno l'algebra politica: gli mancarono i voti dei diniani, del rosso Turigliatto, di Pallaro e De Gregorio che determinarono quella caduta. Vinse grazie a me, visto che alle Politiche lo scarto dal centrodestra fu di soli 25 mila voti e io gliene portai in dote 535mila. Questi i numeri. Io feci ciò che era giusto, parlandone con il compianto presidente Napolitano che mi invitò a dimettermi. E quale vantaggio avrei tratto poi dalla caduta di quel Governo? Smisi la casacca parlamentare, ho dovuto attendere 11 anni in attesa di un giudizio che mi proclamò poi innocente, perché ero innocente. Ho dovuto poi ricostruire da allora la mia carriera politica che fortunatamente continua bene. Prodi ha qualche anno più di me, ma non tramuto certo l'inesorabile clessidra del tempo in uno sfiorire intellettuale che sa di falso e bugiardo...", conclude Mastella.