Benevento, momento decisivo della stagione Le due trasferte di Altamura e Potenza sono il preludio allo scontro diretto col Catania

Che i “ragazzotti” di Aronica avessero potuto mettere i bastoni tra le ruote al Catania era qualcosa di simile all'utopia. Certo una partita di calcio va sempre giocata, ma via, non si possono improvvisamente ribaltare completamente i valori tecnici di due squadre. Ora Benevento e etnei ripartono dallo stesso numero di partite giocate e i punti di vantaggio dei giallorossi sono un “tesoretto” da non sottovalutare.

Undici partite da giocare a tutta, nelle quali la strega ha nelle mani il suo destino. Undici sfide difficili, che vanno affrontate con decisione e determinazione. Cinque volte al Vigorito, sei in campo esterno, così come il Catania. Difficoltà pressoché simili con il clou tra la 29a e 30a giornata, in soli quattro giorni tra domenica 1 marzo a mercoledì 5. Quando si incroceranno i destini delle prime tre squadre del campionato: prima gli etnei all'Arechi (1 marzo, mentre il Benevento sarà a Potenza), poi, il 5 marzo, lo scontro diretto tra giallorossi e rossoazzurri al Vigorito.

La divagazione sul calendario non può distogliere l'attenzione alla prossima sfida in programma ad Altamura. Saggezza vuole che si affrontino un avversario per volta e si faccia a meno di guardare ai destini degli altri, concentrandosi esclusivamente su quello che si può fare nel proprio impegno. Vincere ad Altamura è vitale, serve per mantenere il passo dei migliori, a prescindere da quello che farà il Catania.

Il Benevento continua ad allenarsi all'Avellola in attesa della sfida di domenica nelle Murge. La squadra dell'ex Ct dell'Under 21 azzurra, Devis Mangia, ha buona qualità ed è portata ad accettare il confronto. La squadra di Floro Flores non dovrà sbagliare l'approccio alla sfida, consapevole che si giocherà tanto e che potrà usufruire dell'apporto caloroso dei propri tifosi (saranno più di mille al D'Angelo).

Per la strega è il momento di essere pragmatici, trarre il massimo da ogni situazione. Non sono ammessi passi falsi, c'è in ballo la promozione diretta in B e quel vantaggio in classifica va difeso con le unghie e con i denti. Le prossime due trasferte sono tra le più insidiose, ma anche quelle che fanno da prologo alla sfida che può valere un campionato. Vanno affrontate con il massimo dell'attenzione. Senza sbagliare nulla.