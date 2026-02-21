Benevento: il Pd e Piero De Luca "campo largo con Mastella" ma De Caro frena Eletta la nuova segretaria Filomena Marcantonio ed il nuovo presidente Vito Fusco

Il Partito democratico di Benevento celebra il congresso con il segretario regionale Piero De Luca annuncia una nuova fase con il campo largo e “l'apertura a Mastella” replicando l'alleanza che ha portato alla vittoria in Regione e che si sta mettendo in campo in tutto il Paese.

Dopo dubbi, resistenze e crepe il nuovo scenario sembra ormai disegnato.

“Il rinnovo degli organismi provinciali aprirà una nuova fase – ha spiegato il segretario regionale Piero De Luca – per rendere il Pd, anche a Benevento, baricentro per costruire una coalizione ampia sul modello regionale e nazionale. Sono caduti un po' di muri e ne sono contento. Occorre ora una fase di dialogo, mettendo da parte le divergenze del passato”.

Un cambio di passo considerato che alla Provincia, ma soprattutto in Comune il Pd rappresenta l'opposizione all'amministrazione Mastella.

E su questo De Luca spiega “Ne discuteremo con i consiglieri e le consigliere comunali, perchè è evidente che finora sono state all'opposizione. Ma è un discorso che va avviato e condiviso da tutti nel rispetto delle differenze”.

E sulle frammentazioni che hanno segnato gli ultimi mesi nel Pd aggiunge “Ci sono state voci critiche che vanno ascoltate e rispettate ma stiamo celebrando il congresso con una mozione unitaria sostenuta dalla stragrande maggioranza del partito”.

Una linea, quella del campo largo e dell'apertura a Mastella, condivisa dai nuovi vertici: la segretaria provinciale Filomena Marcantonio che si è detta “orgogliosa di rappresentare il pd sannita” e il presidente provinciale Vito Fusco che ribadisce la necessità di “un lavoro di sviluppo per il Sannio, con visione e progetti per il territorio”.

Una linea di apertura sottolineata anche dalla presenza di sala della segretaria provinciale del partito mastelliano noi di centro, Marcella Sorrentino che ribadisce “Mastella ha da tempo intuito la necessità di un percorso unitario, il campo largo che si è rivelato vincente”.

Tutti d'accordo dunque? Non proprio. “Io non penso che si debba ragionare di questioni che non sono ancora all'ordine del giorno" sentenzia Umberto Del Basso De Caro, per anni alla guida del partito nel Sannio.

"Il problema del campo largo – analizza - si porrà quando bisognerà eleggere il Presidente della Provincia, tra settembre e ottobre, e poi quando ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale della città Capoluogo. Il 28 votiamo per il Consiglio Provinciale, con liste autonome, con naturalmente il proporzionale puro, senza obbligo di coalizione. Quindi non vedo perché si debba anticipare una discussione e una decisione ancora piuttosto lontana”. E allarga lo sguardo ad un'analisi regionale “Poi vedremo anche le amministrative che si votano invece a maggio ad Avellino e Salerno e vedremo se questa opzione politico-programmatica si realizzerà”.