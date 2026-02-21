Altamura-Benevento, i convocati di Floro Flores: c'è un'assenza a centrocampo

Sono stati resi noti i convocati per il match di domani, in programma contro l'Altamura in trasferta. C'è un'assenza a sorpresa a centrocampo e riguarda Mehic: il centrocampista non figura tra i disponibili, in un reparto che dovrà fare già a meno di Nardi e Simonetti. Assente, come noto, anche Ricci. Per il resto, il tecnico giallorosso Floro Flores avrà tutti gli altri calciatori a disposizione, in un incontro che sarà molto importante per il prosieguo della stagione della Strega.
Altamura-Benevento, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;
CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Prisco, Talia;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti.