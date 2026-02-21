Serie C, 28a giornata: domenica il clou per la B Questo pomeriggio anticipo della finale di Coppa Italia tra Latina e Potenza

La 28a giornata è già iniziata con un bel Cerignola a fare la festa al Casarano. Come sempre la squadra di Maiuri offre bel gioco e ottiene risultati importanti (2-1), assestandosi momentaneamente al sesto posto della graduatoria.

Oggi si torna in campo per un altro prologo di tre partite, tutte alle 14,30. Al Francioni c'è un anticipo della finale di Coppa Italia tra Latina e Potenza. Una sfida interessante tra due formazioni tra le migliori della categoria. Occhio ai lucani che saranno il prossimo avversario del Benevento al Viviani. Si va in campo anche al Pinto, dove è di scena il redivivo Picerno di Bertotto. Partita per nulla scontata, anche se la Casertana ha l'incombenza di difendere il quinto posto ed eventualmente dare l'assalto al quarto del Cosenza. Ultima partita del pomeriggio quella tra Trapani e Cavese. La posizione della squadra siciliana è quantomeno controversa, anche se il presidente Antonini continua a mostrare tranquillità. “In mancanza delle motivazioni della sentenza della commissione tributaria sulla sospensiva ottenuta dal Trapani Calcio, il Tribunale non può giudicare e quindi ha respinto la nostra richiesta di riavere i primi 3 punti. Aspetteremo le motivazioni per andare direttamente al collegio del Coni che non potrà che sospendere prima i 3 e poi gli 8 punti”. Intanto oggi si torna in campo e la Cavese è chiamata comunque a fare punti.

Domenica il “clou” della giornata

Si inizia con il “lunch match” delle 12,30 tra Atalanta U23 e Cosenza. Silani a difesa del loro quarto posto. Alle 14,30 si gioca per la B diretta. Al Massimino c'è il Giugliano rinnovato di Di Napoli. Il Catania, forte dei risultati ottenuti in casa, non fa prevedere sorprese, anche se gli mancherà ancora Di Tacchio. All'Arechi è di scena il coriaceo Monopoli di Colombo. Per Raffaele il solito esame da dentro o fuori, lennesimo. Infine il Benevento sarà ad Altamura per provare a respingere gli attacchi dl Catania.

Alle 17,30 si torna in campo per altre due partite. Allo Scida di Crotone c'è il Foggia di Michele Pazienza al suo debutto coi satanelli, al Viviani, "casa" provvisoria del Sorrento, si presenta un Siracusa in odore di penalizzazione che vede sempre più difficile la sua permanenza in serie C.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – LA 28^ GIORNATA

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

Alle 20.30

AUDACE CERIGNOLA-CASARANO. 2-1



SABATO 21 FEBBRAIO

Alle 14.30

LATINA-POTENZA

Sky Sport 253

TRAPANI-CAVESE

Sky Sport 255

CASERTANA-AZ PICERNO

Sky Sport 254

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Alle 12.30

ATALANTA U23-COSENZA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

CATANIA-GIUGLIANO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

TEAM ALTAMURA-BENEVENTO

Sky Sport Max e Sky Sport 253

SALERNITANA-MONOPOLI

Sky Sport 252

Alle 17.30

CROTONE-FOGGIA

Sky Sport 252

SORRENTO-SIRACUSA

Sky Sport 254