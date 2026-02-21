Serie C, 28a giornata: domenica il clou per la B

La 28a giornata è già iniziata con un bel Cerignola a fare la festa al Casarano. Come sempre la squadra di Maiuri offre bel gioco e ottiene risultati importanti (2-1), assestandosi momentaneamente al sesto posto della graduatoria.
Oggi si torna in campo per un altro prologo di tre partite, tutte alle 14,30. Al Francioni c'è un anticipo della finale di Coppa Italia tra Latina e Potenza. Una sfida interessante tra due formazioni tra le migliori della categoria. Occhio ai lucani che saranno il prossimo avversario del Benevento al Viviani. Si va in campo anche al Pinto, dove è di scena il redivivo Picerno di Bertotto. Partita per nulla scontata, anche se la Casertana ha l'incombenza di difendere il quinto posto ed eventualmente dare l'assalto al quarto del Cosenza. Ultima partita del pomeriggio quella tra Trapani e Cavese. La posizione della squadra siciliana è quantomeno controversa, anche se il presidente Antonini continua a mostrare tranquillità. “In mancanza delle motivazioni della sentenza della commissione tributaria sulla sospensiva ottenuta dal Trapani Calcio, il Tribunale non può giudicare e quindi ha respinto la nostra richiesta di riavere i primi 3 punti. Aspetteremo le motivazioni per andare direttamente al collegio del Coni che non potrà che sospendere prima i 3 e poi gli 8 punti”. Intanto oggi si torna in campo e la Cavese è chiamata comunque a fare punti.
Domenica il “clou” della giornata
Si inizia con il “lunch match” delle 12,30 tra Atalanta U23 e Cosenza. Silani a difesa del loro quarto posto. Alle 14,30 si gioca per la B diretta. Al Massimino c'è il Giugliano rinnovato di Di Napoli. Il Catania, forte dei risultati ottenuti in casa, non fa prevedere sorprese, anche se gli mancherà ancora Di Tacchio. All'Arechi è di scena il coriaceo Monopoli di Colombo. Per Raffaele il solito esame da dentro o fuori, lennesimo. Infine il Benevento sarà ad Altamura per provare a respingere gli attacchi dl Catania.
Alle 17,30 si torna in campo per altre due partite. Allo Scida di Crotone c'è il Foggia di Michele Pazienza al suo debutto coi satanelli, al Viviani, "casa" provvisoria del Sorrento, si presenta un Siracusa in odore di penalizzazione che vede sempre più difficile la sua permanenza in serie C.
SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – LA 28^ GIORNATA
VENERDÌ 20 FEBBRAIO
Alle 20.30
AUDACE CERIGNOLA-CASARANO. 2-1
SABATO 21 FEBBRAIO
Alle 14.30
LATINA-POTENZA
Sky Sport 253
TRAPANI-CAVESE
Sky Sport 255
CASERTANA-AZ PICERNO
Sky Sport 254
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Alle 12.30
ATALANTA U23-COSENZA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
CATANIA-GIUGLIANO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
TEAM ALTAMURA-BENEVENTO
Sky Sport Max e Sky Sport 253
SALERNITANA-MONOPOLI
Sky Sport 252
Alle 17.30
CROTONE-FOGGIA
Sky Sport 252
SORRENTO-SIRACUSA
Sky Sport 254