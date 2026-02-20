Mercoledì 25 febbraio al Museo del Sannio, si terrà il Sannio Top Wines 2026 In passerella le etichette sannite premiate dalle guide ai vini d’Italia

Il Sannio non è solo una terra di vini, è una terra di campioni. Torna Sannio Top Wines, l'evento dove i riflettori si accendono sulle cantine sannite che hanno conquistato i palati (e i premi) dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali di tutto il mondo.

L’appuntamento, promosso dal Sannio Consorzio Tutela Vini, in collaborazione con la Provincia di Benevento, Sannio Europa, Rete Museale della Provincia di Benevento e Coldiretti Benevento, è per le ore 18 di mercoledì 25 febbraio prossimo, presso il Museo del Sannio di Benevento ed è teso a dare risalto alle aziende del Sannio che, nel corso dell'ultimo anno, si sono distinte ottenendo prestigiose testimonianze frutto della passione e della qualità di una terra che continua a scalare le vette dell'enologia mondiale.

“La presentazione delle etichette sannite premiate dalle principali guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali – afferma Carmine Coletta, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini - è molto più di una celebrazione: è la fotografia concreta di un territorio che cresce in qualità, identità e reputazione. Il Sannio oggi si afferma come una delle aree vitivinicole più dinamiche del Mezzogiorno, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità.

“I riconoscimenti ottenuti dalle nostre aziende – aggiunge - sono il risultato del lavoro quotidiano dei produttori, della visione condivisa e della forza di un sistema che ha scelto di fare squadra. Con questo evento vogliamo raccontare un Sannio contemporaneo, credibile sui mercati e sempre più attrattivo anche dal punto di vista enoturistico. Il vino non è solo un prodotto: è cultura, paesaggio, economia e futuro. Continueremo a investire nella promozione e nella valorizzazione delle nostre denominazioni, perché ogni bottiglia premiata è un ambasciatore del territorio nel mondo”.

Nel corso della serata è previsto anche un convegno su “Le eccellenze vitivinicole sannite e il territorio come destinazione enoturistica autentica, sostenibile e contemporanea”. All’incontro, introdotto e moderato da Chiara Giannotti (Ideatrice e Curatrice Vino.Tv), dopo i saluti di: Clemente Mastella (Sindaco di Benevento); Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento); Raffaele Del Vecchio (Presidente Sannio Europa). A seguire gli interventi di Gennarino Masiello (Presidente Coldiretti Benevento); Carmine Coletta (Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini); Maria Carmela Serluca (Assessora Agricoltura Regione Campania).

L’evento sarà anche un’occasione di confronto e condivisione tra produttori, istituzioni, operatori del settore e stampa specializzata, in una cornice simbolica come quella del Museo del Sannio, luogo identitario della cultura e della storia del territorio.

Sannio Top Wines sarà chiuso da un banco di assaggio con i vini delle aziende premiate e un buffet territoriale a cura di Campagna Amica.