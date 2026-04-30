Stir di Casalduni, volge al termine la gara per l'esecuzione dei lavori Soddisfazione del presidente della Provincia Lombardi: presto i costi per rifiuti saranno abbattuti

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha accolto con soddisfazione la notizia dell’ormai prossima conclusione presso la Regione Campania della procedura di gara d’appalto per i lavori da 40 milioni di Euro di rifunzionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti STIR di Casalduni, fermo dal 2018, dopo un devastante incendio che di fatto bloccò la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti sul territorio sannita.

«Sarà una giornata importante per tutto il Sannio quella della ripresa delle attività presso lo STIR di Casalduni», ha dichiarato Lombardi, che ha aggiunto: «la rinnovata gestione del ciclo dei rifiuti si tradurrà innanzitutto nell’abbattimento dei costi sopportati dall’intera collettività per la lavorazione delle diverse frazioni dei rifiuti che oggi vengono conferite fuori provincia. Per raggiungere tale risultato, ricordo l’impegno programmatico-tecnico-amministrativo profuso dalla mia Amministrazione della Provincia grazie al quale si rag-giunse un fondamentale Accordo di collaborazione istituzionale nel luglio 2022, poi rin-novato nel luglio 2024 con la Regione Campania, l’Ente d’Ambito rifiuti Sannio, le Società partecipate Samte e Sapna Na. L’Accordo prevedeva il raggiungimento di alcuni obiettivi in altrettante tappe di lavoro: per riavviare, infatti, il ciclo dei rifiuti occorreva innanzi-tutto rimuovere le migliaia di tonnellate di rifiuti combusti accatastati nello Stir di Casal-duni e le altre decine di migliaia di tonnellate di ecoballe abbandonate da decenni nella vicina località

Toppa Infuocata di Fragneto Monforte; nonché predisporre il progetto di rifunzionalizzazione dell’impianto e quindi avviare i lavori. Ebbene, in questi ultimi mesi sono stati portati a termine interventi di grande impegno e spessore tecnico, grazie al lavo-ro della Società partecipata Samte, con le rimozioni dei rifiuti accatastati a Casalduni e Fragneto Monforte, nonché è approvata la progettazione esecutiva per ridare vita al ciclo dei rifiuti nell’impianto di Casalduni. In particolare, qui è stata prevista tra le altre opere, nell’area dello Stir sorgerà il sito di trasferenza, che, quando entrerà nella fase operativa, consentirà di abbattere i costi determinati dalle lunghe trasferte dei camion per il tratta-mento preliminare dei rifiuti negli impianti fuori provincia o regione».

Il Presidente ha così concluso: «Sono orgoglioso del lavoro svolto sino ad oggi a favore della collettività sannita e ringrazio dunque la Regione Campania, che finanzia gli inter-venti, per aver onorato gli impegni insieme all’Eda e alle Società partecipate».