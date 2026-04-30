"Il 2026 segnerà la fine del dissesto: finanze Comune di Benevento risanate" L'assessore al Bilancio Razzano: "Migliorata anche la lotta all'evasione"

"Il 2026 segnerà, con ogni probabilità, la fine del dissesto finanziario. Nel 2016 era stata ereditata dalle precedenti amministrazioni una situazione finanziaria disastrosa, con debiti oltre i 100 milioni. Alla fine di un lungo e faticoso percorso, siamo alla fine del tunnel finanziario. Il dissesto si chiuderà, con ogni probabilità, quest'anno. E' stato svolto un lavoro importante con l'Osl, che ringraziamo per la serietà e l'efficacia del lavoro svolto: gli accordi transattivi (60% per i crediti non vincolati e 100% per i crediti vincolati) hanno dimostrato la volontà di procedere verso la chiusura del dissesto con approccio responsabile, volto al risanamento delle legittime aspettative dei creditori", lo spiega in una nota l'assessore al Bilancio Giovanna Razzano dopo che con 18 voti favorevoli e 2 contrari è stato approvato stamane in Consiglio comunale il Rendiconto della gestione 2025 e schema di rendiconto della gestione 2025.

"Abbiamo ottenuto poi il miglioramento del risultato di amministrazione, il ripianamento del Fal (Fondo anticipazione liquidità), la copertura di quote di disavanzo e una significativa capacità gestionale. L'attività di controllo e l'aggiornamento delle banche dati hanno prodotto miglioramenti nella lotta all'evasione ( 2.035.480 euro di incassato) . L'Ente inoltre aderirà alla procedura di definzione agevolata del contenzioso tributario con effetti positivi per le casse dell'Ente", chiude Razzano.