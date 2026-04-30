Regione. Fondi per rischio idrogeologico: il plauso di Pellegrino Mastella “È un segnale importante di attenzione verso le aree interne e verso un comparto strategico"

Approvata in Giunta regionale variazione di Bilancio da 73 milioni per tutela ambientale e rischio idrogeologico, il consigliere Mastella: "Finalmente si può procedere al pagamento degli stipendi degli operai forestali. Grazie a Fico e Serluca, ora attendiamo il saldo delle annualità pregresse agli enti delegati"

Il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) esprime soddisfazione e ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per l’approvazione della prima variazione di bilancio successiva al bilancio previsionale, deliberata oggi dalla Giunta regionale.

“Si tratta di un atto fondamentale – dichiara Mastella – che consente di garantire continuità agli interventi di tutela ambientale e, soprattutto, di procedere al pagamento degli stipendi degli operai forestali impegnati presso gli enti delegati, le Comunità montane e le Province. Parliamo di lavoratori che rappresentano un presidio essenziale per il territorio, impegnati quotidianamente nella prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi”.

La variazione di bilancio, su impulso dell’Assessorato all’Agricoltura, ha previsto l’istituzione di un apposito capitolo finanziato con risorse del PR FESR 2021–2027 per un importo complessivo di 73 milioni di euro, destinato al finanziamento di interventi già programmati o in corso nell’ambito del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale 2024–2026.

“Ringrazio il Presidente Fico e l’Assessore Serluca – prosegue Mastella – per il lavoro svolto in sinergia con gli uffici regionali e con l’Autorità di Gestione, che ha permesso di definire in tempi rapidi il percorso amministrativo e finanziario necessario. Questo provvedimento dà finalmente risposte concrete sia ai lavoratori sia ai territori, assicurando risorse fondamentali per la sicurezza ambientale e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

“È un segnale importante – conclude Mastella – di attenzione verso le aree interne e verso un comparto strategico come quello forestale, che necessita di programmazione, continuità e investimenti certi. Continueremo a vigilare affinché le risorse vengano rapidamente impegnate e liquidate, garantendo tempi certi per tutti gli operatori coinvolti, e siamo impegnati anche per la risoluzione della questione relativa alle annualità pregresse, che va sanata, come da impegni presi nell'ultimo incontro cui ho partecipato, entro la fine de mese di luglio”.

