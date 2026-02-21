Antonini sicuro: "Ci ridaranno i punti tolti" Torna a farsi sentire il presidente del Trapani dopo la sentenza della Procura Federale

Valerio Antonini torna a scrivere sul suo account dopo che la Procura federale ha respinto il suo ricorso avverso la penalizzazione di 7 punti inflitta lo scorso 16 ottobre. Ecco quello che scrive, come sempre corredato da espressioni colorite, il presidente del Trapani calcio.

Le parole di Antonini

“Facciamo un ulteriore chiarimento visto le innumerevoli minchiate che sto leggendo;

1- Oggi si discuteva ESCLUSIVAMENTE sulla penalizzazione di 7 punti inflitta il 16 ottobre; Ricorso presentato dalla Procura Federale sui mancati pagamenti a giocatori ed incentivi all’esodo che è stato Respinto ! E che era uno dei due ulteriori motivi di discussione del 9 Marzo, anche per la recidiva, che pertanto essendo ora passato in giudicato nella giustizia sportiva non potrà portare ad altri punti o squalifiche dal campionato; Quindi rimarrà da discutere solo il famoso tema della Agenzia delle Entrate!

2- Nostro appello era specificatamente orientato sopratutto su 3 (e non 15) punti legati al tema della Agenzia delle Entrate; Ovviamente essendo ancora le motivazioni della commissione tributaria non uscite, il TFN non può esprimersi e sospendere, pertanto sarà oggetto di discussione sia il 9 Marzo (dove sicuramente usciranno le motivazioni e quindi andremo in questi giorni a chiedere di eliminare questa udienza che sarà di fatto inutile) che presso il Collegio di Garanzia del Coni;

Ora, chi vuole fare e seguire questo terrorismo psicologico dietro ai Vari cazzari di turno (da Binda a gdg e gli altri fenomeni locali) faccia pure; La verità è semplice. Noi entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto perché lo dice la legge, non Valerio Antonini. Il resto suggerisco di usarlo come arredo da bagno”.