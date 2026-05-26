FdI: il 5 e 6 giugno alla Festa Tricolore di Apice focus sulle aree interne Tra gli ospiti: Donzelli, Cirielli, Iannone, Rastrelli, Cerreto, Matera e Sangiuliano

Due giornate dedicate al confronto politico, ai giovani, allo sport, alla cultura e soprattutto al futuro delle aree interne. È questo lo spirito della “Festa Tricolore”, in programma il 5 e 6 giugno presso la Villa Comunale di Apice, iniziativa promossa da Fratelli d’Italia Apice che porterà nel Sannio esponenti nazionali del partito, amministratori, associazioni e cittadini.

Tra gli ospiti principali figurano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, il viceministro Edmondo Cirielli, il sottosegretario Antonio Iannone, il senatore Sergio Rastrelli, il deputato Marco Cerreto e il senatore Domenico Matera.

Sabato 5 giugno, l’intervista a Gennaro Sangiuliano, capogruppo FdI in Consiglio regionale.

Nel programma anche un momento dedicato allo sport sannita con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito, insieme ai rappresentanti di importanti realtà sportive del territorio.

“Abbiamo voluto costruire una festa aperta, partecipata, capace di mettere insieme politica, territorio, giovani, cultura e comunità — dichiarano Filippo Iebba e Saverio Principe, rispettivamente Coordinatore e vice coordinatore FDI Apice -. Le aree interne hanno bisogno di attenzione, presenza istituzionale e occasioni di confronto reale. Questa manifestazione nasce proprio con l’idea di dare spazio a tutte le energie del territorio e creare un momento di aggregazione e riflessione che guardi al futuro”.

Particolare attenzione sarà dedicata al focus “Oltre le Aree Interne”, momento di confronto che vedrà la partecipazione di Luigi Barone, presidente di Euitalia Spa, di Fernando Errico per Forza Italia, di Pellegrino Mastella per Noi di Centro, di Antonella Pepe per il Pd, di Pasquale Tarricone, Segretario Provinciale Sannita PLD e di Mario Ferraro, Responsabile regionale FdI per le Aree interne, in un dibattito sulle prospettive di sviluppo dei territori interni e del Mezzogiorno.

“Vogliamo ringraziare - aggiungono - in particolar modo il senatore Domenico Matera che ha consentito alla manifestazione di assumere una connotazione regionale con ospiti di alto profilo. Il partito continua a crescere grazie a un lavoro condiviso e alla presenza costante sul territorio. Un ringraziamento particolare va anche a Mario Ferraro, che abbiamo sostenuto alle ultime elezioni regionali e che si è messo a disposizione contribuendo attivamente all’organizzazione della manifestazione. Grazie inoltre alla dirigenza provinciale del partito, in particolare a Carmine Agostinelli, Responsabile Segreteria provinciale FdI, Giuseppe Stravino, consigliere provinciale FdI, Ciro Vallone, Giuseppe Cilenti, Angelo De Tata, Pino Fusco e Rosario Costa per l’impegno e il contributo offerto. È un lavoro di squadra che guarda a obiettivi comuni”.

Ad Apice arriveranno da tutta Italia anche i giovani di Gioventù Nazionale per prendere parte alla manifestazione. Nelle 2 serate saranno inoltre allestiti laboratori per bambini, stand gastronomici e momenti di intrattenimento musicale.