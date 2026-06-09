Nasce il Comitato civico "Idea Sant'Agata" al fianco della sindaca Piccoli L’iniziativa intende favorire la partecipazione civica e contribuire al dibattito pubblico

Nel solco del percorso politico avviato a fine aprile e culminato con la vittoria della lista Oggi e Domani alle recenti elezioni comunali, è stato costituito il Comitato civico “Idea Sant’Agata”, organismo nato per sostenere e affiancare l’azione dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Giovannina Piccoli. L’iniziativa, promossa dall’avvocato Alessandro Della Ratta, intende favorire la partecipazione civica e contribuire al dibattito pubblico locale attraverso uno spazio permanente di ascolto, proposta e collaborazione tra cittadini e istituzioni.

La costituzione del Comitato è stata ufficializzata nel corso della prima riunione, svoltasi lunedì 8 giugno e caratterizzata da una significativa partecipazione, in particolare di giovani. Nel corso dell’incontro, Alessandro Della Ratta è stato acclamato presidente del nuovo organismo. Ad affiancarlo saranno i vicepresidenti Alessandra Iannotta e Guido Cioffi, mentre il ruolo di segretario è stato affidato ad Alfonso Di Caprio. Illustrando finalità e obiettivi del Comitato, Della Ratta ha sottolineato come l’organismo nasca «per dare un senso compiuto alla vittoria elettorale» e non per sostituirsi agli organi istituzionali o esercitare forme di controllo sull’operato amministrativo. «Il Comitato – ha spiegato – vuole essere uno strumento di raccordo tra cittadini e amministrazione, capace di sostenere le iniziative dell’ente, favorire il confronto e promuovere una partecipazione attiva, consapevole e responsabile alla vita pubblica, soprattutto da parte delle nuove generazioni». “Idea Sant’Agata” si propone inoltre come contenitore aperto al contributo di quanti desiderino mettere a disposizione idee, competenze ed esperienze per contribuire allo sviluppo della comunità e al rafforzamento dell’azione amministrativa. Nel suo intervento conclusivo, il presidente ha invitato i partecipanti a preservare lo spirito originario dell’iniziativa e a collaborare con il sindaco e con l’intera amministrazione comunale «in un clima di lealtà e amicizia politica», con l’obiettivo di sostenere il programma di crescita e rilancio della città.