Emergenza cinghiali, Errico: dal presidente Aveta pronta disponibilità" "Confronto aperto per una proposta condivisa di legge”

Il consigliere regionale Fernando Errico esprime il proprio ringraziamento al presidente della VIII Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, Raffaele Aveta, per la tempestiva risposta e la disponibilità dimostrata in merito alla richiesta di convocazione di una seduta dedicata all’emergenza cinghiali. “Accolgo con soddisfazione il riscontro del presidente Aveta, che ha assicurato l’aggiornamento dell’Ufficio di Presidenza della Commissione e la calendarizzazione di una specifica audizione tra le prossime attività programmatiche. Si tratta di un segnale importante di attenzione verso una problematica che interessa in maniera crescente il nostro territorio e l’intera regione”, dichiara Fernando Errico.

L’emergenza legata alla proliferazione dei cinghiali richiede infatti interventi concreti e coordinati, capaci di garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela delle attività agricole e la salvaguardia della circolazione stradale. “Siamo pienamente disponibili - aggiunge il consigliere regionale - a costruire sinergie con associazioni di categoria, enti locali, istituzioni territoriali, rappresentanti del mondo agricolo e tutti i soggetti interessati, affinché possa nascere dal basso una proposta condivisa di legge in materia. Solo attraverso il confronto e la partecipazione sarà possibile individuare soluzioni efficaci e durature per affrontare un fenomeno che non può più essere sottovalutato”. Fernando Errico auspica che “il percorso annunciato dalla Commissione possa rappresentare l’avvio di un lavoro comune finalizzato alla definizione di strumenti normativi e operativi adeguati a contenere il fenomeno - conclude Errico - e a rispondere alle esigenze dei territori maggiormente colpiti”.