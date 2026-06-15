"Grande soddisfazione". È quella che viene espressa da Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento, a seguito delle risultanze del “Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”.
Tra i progetti ammessi al rilevante finanziamento statale figurano, infatti, ben tre Centri della provincia sannita: il capoluogo Benevento, Morcone e Reino. Un risultato di fondamentale importanza che permetterà il recupero di spazi urbani e industriali ormai sottratti alla collettività, trasformandoli in nuove opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale.
"L'inserimento di Benevento, Morcone e Reino tra i beneficiari di questo importante stanziamento della Presidenza del Consiglio - ha commentato Parisi - rappresenta un segnale tangibile e straordinario per la nostra terra. Questo sblocco di risorse non è un evento casuale, ma il frutto del costante e concreto impegno della Lega a tutela del territorio, non ultimo di quello del Sannio. La nostra azione politica è da sempre orientata a non lasciare indietro nessuno e a valorizzare le specificità locali.
Il nostro obiettivo prioritario è favorire e garantire condizioni di crescita e di sviluppo che siano realmente omogenee su tutto il territorio provinciale. Con questo provvedimento, dimostriamo che la filiera istituzionale della Lega risponde con i fatti alle esigenze dei cittadini, trasformando il disuso e l'abbandono in volani di rilancio economico e sostenibilità ambientale. Continueremo a lavorare pancia a terra affinché ogni singolo comune del Sannio possa beneficiare delle giuste opportunità di sviluppo".
Aree dismesse, importanti finanziamenti nel Sannio
Parisi (Lega) "Risultato straordinario che premia l'impegno costante della Lega"
"Grande soddisfazione". È quella che viene espressa da Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento, a seguito delle risultanze del “Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”.