Aree dismesse, importanti finanziamenti nel Sannio Parisi (Lega) "Risultato straordinario che premia l'impegno costante della Lega"

"Grande soddisfazione". È quella che viene espressa da Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento, a seguito delle risultanze del “Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”.

Tra i progetti ammessi al rilevante finanziamento statale figurano, infatti, ben tre Centri della provincia sannita: il capoluogo Benevento, Morcone e Reino. Un risultato di fondamentale importanza che permetterà il recupero di spazi urbani e industriali ormai sottratti alla collettività, trasformandoli in nuove opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale.

"L'inserimento di Benevento, Morcone e Reino tra i beneficiari di questo importante stanziamento della Presidenza del Consiglio - ha commentato Parisi - rappresenta un segnale tangibile e straordinario per la nostra terra. Questo sblocco di risorse non è un evento casuale, ma il frutto del costante e concreto impegno della Lega a tutela del territorio, non ultimo di quello del Sannio. La nostra azione politica è da sempre orientata a non lasciare indietro nessuno e a valorizzare le specificità locali.

Il nostro obiettivo prioritario è favorire e garantire condizioni di crescita e di sviluppo che siano realmente omogenee su tutto il territorio provinciale. Con questo provvedimento, dimostriamo che la filiera istituzionale della Lega risponde con i fatti alle esigenze dei cittadini, trasformando il disuso e l'abbandono in volani di rilancio economico e sostenibilità ambientale. Continueremo a lavorare pancia a terra affinché ogni singolo comune del Sannio possa beneficiare delle giuste opportunità di sviluppo".

