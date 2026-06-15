Morto a 25 anni, il tragico destino di Umberto che sorrideva a tutti Benevento. Incidente settembre 2025, un patteggiamento per la morte del pizzaiolo di Pietrelcina

I viaggi erano la sua passione. Li raccontava con la gioia e l'entusiasmo dei suoi 25 anni. Ne aveva tanti, Umberto, quando la sua vita era stata stroncata da un terribile incidente stradale. Lavorava nella pizzeria di famiglia a Pietrelcina, dove accoglieva tutti sempre con il sorriso. Il suo si era spento per sempre il 10 settembre 2025, mentre andava in moto.

Un dramma per il quale questa mattina il gip Roberto Nuzzo ha ratificato il patteggiamento di 1 anno e 8 mesi per F. I., un 77 di Pesco Sannita, difeso dall'avvocato Gaetano Viglione, chiamato in causa dalle indagini sulla tragedia. Si era consumata lungo l'ex statale 212, alle porte di Pietrelcina, il centro in direzioen del quale viaggiava l'allora 76enne alla guida di una Land Rover Freelander.

Secondo gli inquirenti, avrebbe intrapreso una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza alla Guzzi V7 in sella sulla quale si trovava Umberto, che procedeva verso Benevento. La moto aveva urtato la parte posteriore destra della Land Rover, qundi, scivolando, era finita contro una Grande Punto condotta da una 57enne di Pietrelcina. Niente da fre per Umberto, morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. Il pm Marilia Capitanio aveva affidato al medico legale Emilio D'Oro l'incarico dell'autopsia, poi i funerali del giovane, i cui familiari sono stati assistiti dall'avvocato Sergio Rando.

Enorme la commozione per il crudele destino toccato ad Umberto, al quale tutti volevano bene. Un ragazzo d'oro, un grande lavoratore.