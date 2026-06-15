Tribunale, si sono insediati i tre nuovi giudici: ecco chi sono Benevento. Cerimonia di immissione nel possesso delle funzioni

Immessi nel possesso delle loro funzioni i tre nuovi magistrati destinati al Tribunale di Benevento. Questa mattina la cerimonia dinanzi al collegio presieduto da Sergio Pezza ( a latere i colleghi Maria Di Carlo e Gelsomina Palmieri) – pm Giulio Barbato – per i giudici Ersilia Nardone, 31 anni, di Benevento, Ernesto Conte, 29 anni a novembre, e Nazareno Boscaino, 33 anni, entrambi di Napoli. Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, Boscaino al Settore civile.

E' stato Pezza a dare a tutti il benvenuto, “con gioia, soddisfazione e fiducia, nella comunità giudiziaria”, aggiungendo che “sono attesi da un compito non facile, con decisioni che dovranno essere guidate dall'umanità”. Gli auguri di buon lavoro anche dal sostituto procuratore Giulio Barbato, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, Stefania Pavone, che ha insistito sull'importanza di un impegnoo che guardi “con equilibrio e competenza al cittadino, l'utente finale del servizio giustizia”. Dal canto suo, l'avvocato Domenico Rossi, segretario della Camera penale, ha auspicato “un confronto aperto, per sbagliare il meno possibile”. Uno sforzo per il quale la dirigente del Tribunale, Valentina Caserta, ha assicurato la massima “disponibilità” del personale.

I tre magistrati hanno ascoltato con attenzione e con un comprensibile pizzico di emozione, senz'altro inferiore, però, a quella (e al legittimo orgoglio) provati dai loro familiari presenti in aula.

Buon lavoro a tutti.