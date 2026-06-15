Ok fondi Rione Libertà: riqualificati ex campo Carl e bocciodromo via Palermo Le aree verdi saranno dedicate alla terza età

Il sindaco Clemente Mastella gli assessori ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e all'Urbanistica Molly Chiusolo annunciano che sono stati ottenuti due finanziamenti per complessivi tre milioni di euro. Entrambi gli interventi finanziati riguardano la riqualificazione di aree ubicate al Rione Libertà. Con i fondi intercettati dal bando Sport e Periferie avrà luogo la riqualificazione del bocciodromo di via Palermo a San Modesto. Il costo complessivo dell'intervento è di 1 milione 815 mila euro (di cui 315 mila a carico del bilancio del Comune). Il progetto prevede la realizzazione di due campi regolamentari per il gioco delle bocce, un campo polivalente per discipline paralimpiche al chiuso, spogliatoi e servizi igienici pienamente accessibili, un'area parcheggio, nuova illuminazione a LED, interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, su un'area complessiva di 1.850 mq.

Un campo polivalente sarà per bocce paralimpiche e tiro con l'arco paralimpico al chiuso. Nuova vita anche per l'ex Cral: con il finanziamento ottenuto dal Piano di sviluppo per le aree dismesse saranno rimessi a nuovo i campi di bocce e tennis e ci saranno campi di tennistavolo, beach volley e un'area fitness. Le aree verdi saranno dedicate alla terza età con spazi appositi per l'arte mnemonica (allenamento della memoria) e benessere psicofisico.

