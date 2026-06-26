Copertura Tribuna stadio "Ciro Vigorito": finanziamento reperito dalla Regione Pellegrino Mastella: infrastruttura moderna e funzionale per la città di Benevento

«Ho avuto modo di confrontarmi personalmente con il presidente Roberto Fico, che oggi è stato a Benevento, e ha ribadito, ove mai fosse ancora necessario, che il finanziamento destinato alla copertura della Tribuna dello stadio "Ciro Vigorito" è stato reperito dalla Regione Campania. Si tratta di una conferma importante che sgombra definitivamente il campo da dubbi e ricostruzioni prive di fondamento».

Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella, che interviene sulla vicenda relativa all'intervento previsto per il principale impianto sportivo della città. L'esponente di Noi di centro era intervenuto già nella giornata di ieri per una precisazione in merito ai fondi (LEGGI ALTRO ARTICOLO) rassicurando sul finanziamento. Questa sera la conferma della volonta della Regione

«È opportuno, inoltre, precisare un elemento fondamentale – prosegue Mastella –. Il progetto depositato dal Comune di Benevento in Regione circa un mese e mezzo fa è completamente diverso rispetto a quello che aveva partecipato nel 2025 al bando ARUS, la cui graduatoria è stata pubblicata ieri. Non cambia soltanto l'impostazione progettuale, ma anche l'importo complessivo dell'intervento, che si attesta intorno a 1 milione e 400 mila euro».

«Oggi siamo di fronte a una nuova progettazione, con caratteristiche e quadro economico differenti, sulla quale è stata individuata la necessaria copertura finanziaria».

«L'obiettivo – conclude Mastella – resta quello di garantire alla città di Benevento un'infrastruttura più moderna e funzionale, attraverso un percorso amministrativo serio e concreto, evitando inutili polemiche e attenendosi esclusivamente ai fatti».