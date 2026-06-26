A Benevento concluso il corso interregionale Gos dei Vigili del Fuoco Abilitati 18 vigili provenienti dai Comandi della regione Campania, Umbria e Molise

Presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento si è concluso oggi il corso Gos (gruppo operativo speciale) movimento terra riservato a 18 vigili provenienti dai Comandi della regione Campania, Umbria e Molise. Il corso, durato 3 settimane, ha consentito ai discenti di ottenere l'abilitazione al conduzione e utilizzo di mezzi movimento terra.

Il gos viene impiegato in scenari di soccorso dove c'è la necessità dell'intervento dei mezzi industriali come escavatori, bobcat ed altri mezzi per spostare macerie, smassare materiali e far fronte ad emergenze come terremoti, frane e incendi.