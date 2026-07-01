Il Pd rivendica il confronto e rinvia la scelta alla Direzione Marcantonio: "Nessun commento sulle riunioni nelle case private"

Il Partito Democratico sannita rivendica il percorso di confronto già avviato con le forze del centrosinistra e respinge ogni tentativo di attribuire valore politico ad altri incontri informali. È quanto emerge dalla nota diffusa da Filomena Marcantonio, che ricostruisce il lavoro svolto dal Pd in vista delle prossime scelte politiche. La Segretaria Provinciale del PD scrive: "Il Partito Democratico ha già tenuto un incontro con le forze politiche del Centro Sinistra lo scorso 23 giugno presso la propria sede di Benevento. Come è noto, parteciparono Tutti i partiti e i movimenti politicamente riconosciuti del Centro Sinistra Sannita, PD, 5 Stelle, Noi di Centro, Socialisti, Italia Viva, Verdi e Sinistra Italiana (AVS) e Civico 22. In quell’occasione emersero chiaramente due posizioni.

Da una parte, c’era e c’è chi ritiene necessario costruire una nuova proposta politica di Centro Sinistra che segni una netta discontinuità rispetto al passato, sia nei contenuti sia nelle persone chiamate a rappresentarla.

Dall’altra, c’era e c’è chi sostanzialmente considera doveroso proseguire il percorso politico ed elettorale dell’attuale gestione della Provincia di Benevento.

Rispetto a questo scenario, senza voler tirare in ballo i gravissimi fatti giudiziari recenti e recentissimi che riguardano l’ammmistrazione del comune capoluogo, il PD Sannita definirà la propria linea e compirà le proprie scelte nella prossima Direzione Provinciale. Organismo democratico a tanto deputato. Noi usiamo fare così.

Con riferimento, invece, a riunioni politiche o pseudo tali tenute presso private abitazioni anche da sigle di cui é ignota la consistenza politica ed elettorale ma che continuano a segnalarsi solo per posizioni caudatarie dell’attuale sindaco di Benevento, riteniamo inutile alcun commento".