Sicurezza in Campania: in arrivo nuovi poliziotti Parisi (Lega) "Un segnale concreto dal Governo anche per la provincia di Benevento"

"Dal prossimo mese di Agosto, ben 156 nuovi poliziotti prenderanno servizio in Campania. Si tratta di un provvedimento straordinario, fortemente voluto dal Governo e dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Piano nazionale di potenziamento degli organici delle Forze di Polizia. Tra questi giovani agenti, provenienti dal 233esimo corso allievi, un contingente sarà assegnato direttamente alla provincia di Benevento. Questo è un segnale di enorme importanza e di estrema concretezza che lo Stato lancia al nostro territorio".

A dichiararlo, in una nota ufficiale, è Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per Benevento.

"L'incremento del personale - incalza Parisi - è volto a supportare l'incessante operato quotidiano di Questure e Commissariati sul fronte del contrasto al crimine. L'arrivo di nuovi agenti nella nostra provincia rappresenta una risposta puntuale alle istanze dei cittadini e degli amministratori locali che chiedono a gran voce una presenza sempre più visibile, strutturata e rassicurante dello Stato. La tutela della legalità e la sicurezza delle nostre comunità non sono e non saranno mai per noi dei semplici slogan elettorali, bensì diritti primari e irrinunciabili".

Il potenziamento delle risorse rientra in una programmazione di lungo periodo attivata dal Viminale, che ha già visto la pianificazione di oltre 45.000 assunzioni nelle Forze di polizia in questi anni, a cui si aggiungeranno ulteriori 27.000 ingressi previsti per il prossimo biennio. Un pacchetto di investimenti che include non solo il rafforzamento degli organici, ma anche importanti stanziamenti per i rinnovi contrattuali e il miglioramento delle dotazioni operative.

"Per questo straordinario sforzo e per la costante attenzione riservata al Sannio e alla Campania – conclude il commissario provinciale della Lega – rivolgiamo un profondo ringraziamento al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al sottosegretario Nicola Molteni. L'occasione sia ovviamente utile per esprimere gratitudine a tutti gli uomini e a tutte le donne delle Forze dell'Ordine che quotidianamente mettono a repentaglio la loro incolumità per la tutela dei cittadini"

