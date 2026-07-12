Come anticipato, il Benevento quest'anno viaggerà per l'Italia con un pullman totalmente rinnovato. Attraverso una nota, il sodalizio giallorosso ha spiegato nel dettaglio le ragioni del rinnovamento: "Il Benevento Calcio presenta la nuova livrea del pullman ufficiale che accompagnerà la Prima Squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027. Un’immagine completamente rinnovata, moderna e fortemente identitaria, pensata per rappresentare al meglio i colori giallorossi e il senso di appartenenza che da sempre contraddistingue il Club. Il nuovo pullman non sarà soltanto il mezzo con cui la squadra raggiungerà ogni stadio d’Italia, ma un vero e proprio simbolo itinerante del Benevento Calcio. Ogni trasferta diventerà un’occasione per portare con orgoglio il nome della città di Benevento e dell’intero Sannio, promuovendone la storia, la cultura e l’identità. La nuova livrea, caratterizzata da linee dinamiche e da un design moderno che valorizza i colori sociali e lo stemma del Club, esprime energia, determinazione e ambizione. Un’immagine capace di raccontare, già dal primo sguardo, ciò che il Benevento Calcio rappresenta dentro e fuori dal terreno di gioco. Il restyling del pullman si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione dell’identità del Club, con l’obiettivo di rafforzare un’immagine sempre più riconoscibile, elegante e rappresentativa, all’altezza della storia, dei valori e delle ambizioni della Società. Non è soltanto un pullman. È la nostra casa in viaggio. È il Benevento Calcio che parte, il Sannio che lo accompagna e un popolo intero che continua a sognare".
Il Benevento presenta la nuova livrea del pullman: "È il nostro simbolo"
Apprezzata novità realizzata in vista della nuova stagione
Benevento.