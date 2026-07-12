Il Benevento presenta la nuova livrea del pullman: "È il nostro simbolo" Apprezzata novità realizzata in vista della nuova stagione

Come anticipato, il Benevento quest'anno viaggerà per l'Italia con un pullman totalmente rinnovato. Attraverso una nota, il sodalizio giallorosso ha spiegato nel dettaglio le ragioni del rinnovamento: "Il Benevento Calcio presenta la nuova livrea del pullman ufficiale che accompagnerà la Prima Squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027. Un’immagine completamente rinnovata, moderna e fortemente identitaria, pensata per rappresentare al meglio i colori giallorossi e il senso di appartenenza che da sempre contraddistingue il Club. Il nuovo pullman non sarà soltanto il mezzo con cui la squadra raggiungerà ogni stadio d’Italia, ma un vero e proprio simbolo itinerante del Benevento Calcio. Ogni trasferta diventerà un’occasione per portare con orgoglio il nome della città di Benevento e dell’intero Sannio, promuovendone la storia, la cultura e l’identità. La nuova livrea, caratterizzata da linee dinamiche e da un design moderno che valorizza i colori sociali e lo stemma del Club, esprime energia, determinazione e ambizione. Un’immagine capace di raccontare, già dal primo sguardo, ciò che il Benevento Calcio rappresenta dentro e fuori dal terreno di gioco. Il restyling del pullman si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione dell’identità del Club, con l’obiettivo di rafforzare un’immagine sempre più riconoscibile, elegante e rappresentativa, all’altezza della storia, dei valori e delle ambizioni della Società. Non è soltanto un pullman. È la nostra casa in viaggio. È il Benevento Calcio che parte, il Sannio che lo accompagna e un popolo intero che continua a sognare".