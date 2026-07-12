Sannio destinazione turistica. Maraio: procedure in dirittura d'arrivo Dopo l'appello del presidente comitato DMO Situs, Vigorito, l'assessore regionale annuncia l'ok

Il Sannio è sempre più vicino a entrare ufficialmente nella rete delle Destinazioni Turistiche della Campania. Dopo l'appello lanciato dal presidente del comitato promotore della DMO Situs, Oreste Vigorito, che aveva sollecitato un'accelerazione dell'iter, arriva l'annuncio dell'assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio: la procedura di validazione delle Destination Management Organization è ormai in dirittura d'arrivo.

Una notizia attesa dal territorio, che punta a rafforzare la propria strategia di promozione turistica attraverso un modello capace di mettere in rete istituzioni, operatori e amministrazioni locali.



«È in dirittura d'arrivo in Regione Campania la procedura di validazione delle DMO, le Destination Management Organization», ha spiegato Maraio. «Si tratta di strutture che hanno il compito di valorizzare al meglio le risorse turistiche, culturali e territoriali, mettendo insieme pubblico e privato e consentendo ai Comuni di dialogare e ragionare in un'ottica di area vasta e di destinazione, superando la logica dei singoli territori».



Per la provincia di Benevento sono state presentate due proposte, entrambe ritenute valide dalla Regione. «Abbiamo ricevuto due candidature molto approfondite, dettagliate e coerenti con le strategie regionali», ha sottolineato l'assessore.

Il passo successivo sarà quello di costruire un'azione condivisa che consenta di valorizzare il Sannio come un'unica destinazione turistica. «C'è bisogno di uno sforzo ulteriore per promuovere fino in fondo le aree interne, valorizzare il Sannio come brand e come territorio straordinariamente ricco di attrattori culturali e turistici», ha aggiunto Maraio.



L'obiettivo è trasformare il turismo in una leva strategica per la crescita economica e occupazionale dell'area, favorendo una governance coordinata tra le future DMO e tutti gli attori coinvolti. «Dobbiamo lavorare insieme affinché ci sia un coordinamento efficace e una sinergia anche con le DMO che andremo a validare», ha concluso l'assessore.



Il riconoscimento della DMO rappresenta un passaggio strategico per il territorio sannita, chiamato a superare la frammentazione dell'offerta e a presentarsi sui mercati con un'identità condivisa, capace di mettere a sistema patrimonio culturale, paesaggio, enogastronomia e borghi, rafforzando così la competitività della destinazione.