Telesia for peoples: c'è la finale dell'evento dedicato alla Fondazione Caliendo All'evento anche i genitori del piccolo Domenico, il rapper Lele Blade e consegna dei premi

Grande successo di pubblico ieri sera al Concerto per la Solidarietà della Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo e la Modern Orchestra, sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Fusco, organizzato nelle Terme di Telese nell’ambito del “Telesia for Peoples”.

Sul palco sono saliti 55 elementi, tra coristi e musicisti, che hanno dato vita al progetto musicale che è stato capace di unire varie culture musicali. Un riconoscimento ufficiale al direttore Fusco è stato consegnato a inizio spettacolo dal Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso che ha nuovamente ringraziato gli organizzatori che “da tredici anni scelgono le Terme di Telese come location del ‘Telesia for Peoples’, uno degli eventi estivi più importanti del Sannio sia per contenuti che per partecipazione”.

Questa sera la cerimonia spettacolo del Premio “Telesia for Peoples” che concluderà l’evento.

Per la gioia di tanti fan sarà il rapper Lele Blade a chiudere la cerimonia spettacolo. Oltre a Lele Blade, ad arricchire lo spettacolo ci saranno anche Maria Rosaria Rondina, Carmine De Domenico, Eva Ragozzino, Alessandro Fusco, Claudia Marsiglia, Solofraah & Big Vibra.

L’evento quest’anno è dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità. E, non a caso, ospiti d’onore saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.

Nel corso della serata spettacolo verranno consegnati i Premi a Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Oreste Vigorito (Presidente Benevento Calcio), Vincenzo Di Vincenzo (Direttore de “Il Mattino”), Vito Antonio Primiceri (Presidente Banca Popolare Pugliese nonché Presidente delle Banche Popolari Italiane), Gianluigi Ardissino (Policlinico di Milano) e Flavian Basile (OFFTEC srl di Benevento).