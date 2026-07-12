Abbonamenti, ecco il dato dopo sette giorni di prelazione Solo 32 tessere sottoscritte in questa domenica: il totale raggiunge quota 861

“Il settimo giorno di riposò”. Non vogliamo essere blasfemi, usando la citazione biblica e applicandola ad un argomento molto più prosaico come può esserlo quello riferito agli abbonamenti di una squadra di calcio. In realtà, con i botteghini chiusi e l'aria vacanziera del 12 luglio, sono stati ben pochi quelli a cui è venuta la voglia di pensare al calcio. 32 per la precisione, a cui andrebbe un premio speciale proprio per aver scelto questa calda domenica di luglio per rinnovare la loro tessera d'abbonamento. Facciamo il solito conto giornaliero: 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 ieri, appena 32 oggi. Il totale fa 861 e anche quota mille resta ancora abbastanza lontana. L'obiettivo da raggiungere è sempre quello delle 5.234 tessere, che sono quelle sottoscritte l'anno scorso dai vecchi abbonati. C'è tempo fino al 26 per pareggiare i conti.