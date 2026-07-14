Parisi (Lega): "Confusione su alta velocità. Le competenze sono della Regione" La nota del Commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento

"Leggo con interesse il dibattito sviluppatosi in queste ore sui collegamenti ferroviari del Sannio, ma ritengo necessario fare chiarezza, evitando di confondere competenze diverse e alimentare aspettative che non corrispondono alla realtà". Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento e Presidente nazionale della Commissione Trasporto Pubblico Locale e Mobilità dell'ANCI. “Occorre distinguere nettamente l'Alta Velocità dal trasporto ferroviario regionale. Per i treni regionali la competenza è della Regione Campania, che programma il servizio, stipula il contratto con Trenitalia, definisce frequenze, orari, standard qualitativi e investimenti, finanziando il servizio con risorse proprie e con quelle trasferite dallo Stato. Lo Stato, invece, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina il sistema ferroviario nazionale, mentre Rete Ferroviaria Italiana gestisce la rete e le infrastrutture ferroviarie. Al Governo nazionale competono inoltre la programmazione e il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, come la linea Alta Velocità Napoli-Bari. Anche sul tema della stazione AV di Napoli Afragola occorre evitare equivoci. Quando si parla di collegare la Valle Telesina e il Sannio alla stazione di Afragola non si fa riferimento ai treni dell'Alta Velocità, ma alla necessità che la Regione Campania programmi e finanzi un collegamento ferroviario regionale sulla direttrice Frasso Telesino – Cancello – Napoli Afragola – Napoli. Questo consentirebbe ai pendolari e ai viaggiatori del Sannio di raggiungere rapidamente la rete dell'Alta Velocità, evitando l'attuale allungamento del percorso attraverso Caserta e Aversa prima di arrivare a Napoli. Si tratta, quindi, di una scelta che rientra esclusivamente nella programmazione del trasporto ferroviario regionale, di competenza della Regione Campania. Un collegamento di questo tipo rappresenterebbe una straordinaria opportunità per il Sannio e per l'intera Valle Telesina. Come Lega seguiremo con la massima attenzione questa vicenda anche in Consiglio regionale. Tuttavia è evidente che chi oggi governa la Regione ha una responsabilità maggiore: non si può fare opposizione quando si parla dei problemi del Sannio e, contemporaneamente, essere maggioranza a Palazzo Santa Lucia, dove si assumono le decisioni sul trasporto ferroviario regionale e si destinano le relative risorse. Per queste ragioni, nella mia qualità di presidente nazionale della commissione Trasporto Pubblico Locale e Mobilità dell'Anci, convocherò nei prossimi giorni una seduta della Commissione con l'audizione della Regione Campania, di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia, per acquisire il quadro della programmazione del trasporto ferroviario regionale in Campania, verificare gli investimenti previsti e approfondire la possibilità di finanziare e attivare il collegamento regionale Frasso Telesino – Cancello – Napoli Afragola – Napoli, così da consentire ai cittadini sanniti di raggiungere in tempi più rapidi la rete dell'Alta Velocità, superando l'attuale instradamento via Caserta e Aversa. Il Sannio non ha bisogno di polemiche, ma di scelte concrete. Il Governo Meloni con il ministro Salvini sta investendo risorse senza precedenti per le infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno. Ora spetta alla Regione Campania fare la propria parte, programmando e finanziando quei collegamenti regionali indispensabili per consentire ai cittadini del Sannio di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla nuova Alta Velocità”.