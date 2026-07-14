Piano nazionale per i piccoli Comuni: Ceppaloni reintegrato in graduatoria Il sindaco Cataudo: "Il progetto, da oltre due milioni, è fondamentale per il nostro territorio"

Con il DPCM del 30 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, il progetto presentato dal Comune di Ceppaloni è stato reintegrato nella graduatoria del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, istituito dalla legge n. 158/2017. La proposta, del valore complessivo di € 2.799.737,06, è stata presentata da Ceppaloni insieme ai Comuni di Arpaise, Apollosa e San Leucio del Sannio. Per Ceppaloni è prevista, in particolare, la riqualificazione della pavimentazione del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità del borgo, valorizzandone il patrimonio storico e l’attrattività turistica. Il risultato giunge al termine di un articolato percorso amministrativo e giudiziario.

Ceppaloni reintegrato in graduatoria nel piano nazionale per i piccoli Comuni

Dopo l’esclusione dalla graduatoria originaria del 2024, il Comune ha presentato ricorso al TAR del Lazio, che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell’Ente e disposto il riesame della domanda. “Abbiamo difeso con determinazione un progetto fondamentale per il nostro territorio”, dichiara il Sindaco Claudio Cataudo. “La riqualificazione della pavimentazione del centro storico consentirà di restituire maggiore sicurezza, qualità e bellezza a uno dei luoghi più rappresentativi di Ceppaloni. Questo risultato premia il lavoro dell’Amministrazione, degli uffici e la collaborazione con i Comuni partner”. Il Ministero dell’Interno procederà ora agli ulteriori controlli e alla successiva ripartizione delle risorse, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, nonché alla sottoscrizione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti beneficiari. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione ogni adempimento necessario, affinché il finanziamento possa tradursi quanto prima in interventi concreti per Ceppaloni e per l’intero territorio coinvolto.