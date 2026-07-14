Sanità, l'ASL Benevento presenta le nuove strutture finanziate dal PNRR Appuntamento fissato al prossimo 22 luglio nella sala conferenze della sede di via Oderisio

L'ASL Benevento presenterà le nuove strutture della rete di assistenza territoriale realizzate nell'ambito della riorganizzazione del sistema sanitario prevista dal Decreto Ministeriale 77/2022 e finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli interventi messi in campo per il potenziamento dell'assistenza sanitaria sul territorio e le nuove strutture previste dalla riforma, con l'obiettivo di rafforzare la rete dei servizi di prossimità e migliorare la presa in carico dei cittadini.

Benevento, l'ASL presenta le nuove strutture finanziate dal PNRR

All'evento parteciperanno il Presidente della Giunta Regionale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, delle autorità civili e militari, del mondo accademico e delle professioni sanitarie, a testimonianza del valore strategico dell'iniziativa per il futuro della sanità territoriale in provincia di Benevento. Appuntamento fissato al prossimo 22 luglio, alle ore 9:30, nella sala conferenze dell'Asl di via Oderisio