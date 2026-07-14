Morcone presenta "Centro inclusione": un nuovo modello di welfare territoriale

Sarà presentato ufficialmente giovedì 16 luglio 2026, alle ore 17.00, presso l'Auditorium di San Bernardino, in Corso Italia a Morcone, il progetto "CENTRO INCLUSIONE", finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Campania Welfare" – PR Campania FSE+ 2021-2027, un'importante iniziativa promossa dalla Regione Campania per rafforzare le politiche di inclusione sociale e contrastare le condizioni di vulnerabilità delle persone e delle famiglie.
Il progetto è promosso dall'Ambito Territoriale Sociale B05, con il Comune di Morcone in qualità di Ente Capofila, e viene realizzato grazie alla collaborazione di una qualificata rete di partner composta da SOCRATE Società Cooperativa Sociale, GIADA ONLUS Società Cooperativa Sociale e LA TECNICA S.r.l. – Scuola di Formazione. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di costruire un sistema integrato di interventi capace di accompagnare le persone in difficoltà lungo un percorso completo di inclusione sociale e lavorativa, mettendo in rete istituzioni pubbliche, Terzo Settore e formazione professionale per offrire risposte concrete e personalizzate ai bisogni del territorio.
Il progetto si articola in tre linee di intervento, affidate ai partner della rete, ciascuna con specifiche competenze e finalità.
Azione A – Sostegno alla genitorialità e servizi socio-educativi
Partner attuatore: SOCRATE Società Cooperativa Sociale
L'intervento è dedicato al sostegno dei nuclei familiari e dei minori attraverso servizi educativi e socio-assistenziali rivolti alle famiglie in condizioni di fragilità. Le attività prevedono interventi domiciliari e territoriali, supporto alla funzione genitoriale, accompagnamento educativo dei minori, orientamento ai servizi e percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze familiari, con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio ed esclusione sociale.
Azione B – Percorsi di empowerment, orientamento e formazione
Partner attuatore: LA TECNICA S.r.l. – Scuola di Formazione
Questa linea di intervento è finalizzata allo sviluppo dell'autonomia personale e professionale dei beneficiari mediante attività di orientamento, bilancio delle competenze, accompagnamento personalizzato e percorsi formativi. L'obiettivo è rafforzare le competenze trasversali e professionali delle persone prese in carico, aumentando le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro e favorendo processi di crescita personale.
Azione C – Tirocini di inclusione sociale
Partner attuatore: GIADA ONLUS Società Cooperativa Sociale
L'azione prevede l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti ai destinatari del progetto, attraverso percorsi di inserimento guidato presso imprese ed enti del territorio. I tirocini rappresentano uno strumento fondamentale per favorire l'acquisizione di competenze operative, promuovere l'autonomia e creare concrete opportunità di accesso o reinserimento nel mondo del lavoro.
L'obiettivo strategico del progetto è garantire una presa in carico multidimensionale, accompagnando ogni beneficiario lungo un percorso integrato che parte dall'ascolto e dal sostegno socio-educativo, prosegue con il rafforzamento delle competenze personali e professionali e culmina nell'esperienza concreta di inclusione lavorativa. Un modello di welfare di comunità che mette al centro la persona e costruisce risposte coordinate tra servizi sociali, formazione e lavoro. La conferenza di presentazione rappresenterà l'occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, i destinatari, le modalità di accesso e le opportunità offerte ai cittadini dell'Ambito B05. L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Morcone e Comune Capofila dell'Ambito B05, Luigino Ciarlo. Seguirà l'intervento dedicato alla Governance Territoriale, affidato alla Dott.ssa Rosanna Parlapiano, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ambito B05, che illustrerà il ruolo dell'Ambito nella programmazione e nel coordinamento delle azioni previste.