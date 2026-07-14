Morcone presenta "Centro inclusione": un nuovo modello di welfare territoriale L'evento si terrà il 16 luglio presso l'auditorium San Bernardino

Sarà presentato ufficialmente giovedì 16 luglio 2026, alle ore 17.00, presso l'Auditorium di San Bernardino, in Corso Italia a Morcone, il progetto "CENTRO INCLUSIONE", finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Campania Welfare" – PR Campania FSE+ 2021-2027, un'importante iniziativa promossa dalla Regione Campania per rafforzare le politiche di inclusione sociale e contrastare le condizioni di vulnerabilità delle persone e delle famiglie.

Il progetto è promosso dall'Ambito Territoriale Sociale B05, con il Comune di Morcone in qualità di Ente Capofila, e viene realizzato grazie alla collaborazione di una qualificata rete di partner composta da SOCRATE Società Cooperativa Sociale, GIADA ONLUS Società Cooperativa Sociale e LA TECNICA S.r.l. – Scuola di Formazione. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di costruire un sistema integrato di interventi capace di accompagnare le persone in difficoltà lungo un percorso completo di inclusione sociale e lavorativa, mettendo in rete istituzioni pubbliche, Terzo Settore e formazione professionale per offrire risposte concrete e personalizzate ai bisogni del territorio.

Il progetto si articola in tre linee di intervento, affidate ai partner della rete, ciascuna con specifiche competenze e finalità.

Azione A – Sostegno alla genitorialità e servizi socio-educativi

Partner attuatore: SOCRATE Società Cooperativa Sociale

L'intervento è dedicato al sostegno dei nuclei familiari e dei minori attraverso servizi educativi e socio-assistenziali rivolti alle famiglie in condizioni di fragilità. Le attività prevedono interventi domiciliari e territoriali, supporto alla funzione genitoriale, accompagnamento educativo dei minori, orientamento ai servizi e percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze familiari, con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio ed esclusione sociale.

Azione B – Percorsi di empowerment, orientamento e formazione

Partner attuatore: LA TECNICA S.r.l. – Scuola di Formazione

Questa linea di intervento è finalizzata allo sviluppo dell'autonomia personale e professionale dei beneficiari mediante attività di orientamento, bilancio delle competenze, accompagnamento personalizzato e percorsi formativi. L'obiettivo è rafforzare le competenze trasversali e professionali delle persone prese in carico, aumentando le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro e favorendo processi di crescita personale.

Azione C – Tirocini di inclusione sociale

Partner attuatore: GIADA ONLUS Società Cooperativa Sociale

L'azione prevede l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti ai destinatari del progetto, attraverso percorsi di inserimento guidato presso imprese ed enti del territorio. I tirocini rappresentano uno strumento fondamentale per favorire l'acquisizione di competenze operative, promuovere l'autonomia e creare concrete opportunità di accesso o reinserimento nel mondo del lavoro.

L'obiettivo strategico del progetto è garantire una presa in carico multidimensionale, accompagnando ogni beneficiario lungo un percorso integrato che parte dall'ascolto e dal sostegno socio-educativo, prosegue con il rafforzamento delle competenze personali e professionali e culmina nell'esperienza concreta di inclusione lavorativa. Un modello di welfare di comunità che mette al centro la persona e costruisce risposte coordinate tra servizi sociali, formazione e lavoro. La conferenza di presentazione rappresenterà l'occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, i destinatari, le modalità di accesso e le opportunità offerte ai cittadini dell'Ambito B05. L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Morcone e Comune Capofila dell'Ambito B05, Luigino Ciarlo. Seguirà l'intervento dedicato alla Governance Territoriale, affidato alla Dott.ssa Rosanna Parlapiano, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ambito B05, che illustrerà il ruolo dell'Ambito nella programmazione e nel coordinamento delle azioni previste.