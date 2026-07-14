Benevento 5, riconoscimento FIGC: unico club di futsal campano di terzo livello Importante riconoscimento per il sodalizio giallorosso

Importante riconoscimento per il GG Team Wear Benevento 5, inserito dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico nell'elenco dei Club Giovanili di 3° Livello per la stagione sportiva 2026/27. La società sannita è l'unica realtà del calcio a 5 in Campania ad aver ottenuto questo prestigioso attestato.

Benevento 5, riconoscimento FIGC

Il riconoscimento certifica la qualità del settore giovanile del club e valorizza il lavoro svolto quotidianamente nella crescita sportiva ed educativa dei giovani atleti, premiando un percorso fondato sulla formazione, sull'organizzazione e sull'attenzione allo sviluppo dei ragazzi. Per il GG Team Wear Benevento 5 si tratta di un traguardo significativo, che conferma l'impegno della società nella promozione del futsal e rappresenta un ulteriore incentivo a continuare a investire sui giovani e sulla qualità del progetto tecnico ed educativo.